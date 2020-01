Ascultă-l pe Chester Bennington la 17 ani pe o piesă Grey Daze reeditată - AUDIO

Trupa în care cânta Chester Bennington înainte de a intra în Linkin Park a lansat o versiune reeditată a piesei "What’s In The Eye". Melodia a fost înregistrată alături de colegii din Grey Daze în 1993.

Grey Daze, formația alături de care Chester Bennington a lansat trei albume în perioada 1993 - 1997, va lansa un nou material de studio, ce va cuprinde o parte din melodiile formației într-o nouă versiune sau o nouă componență.

Intenția de a lansa un nou disc Grey Daze a existat, aparent, încă din 2017. Fosta soție a regretatului solist Linkin Park a dezvăluit în decembrie că înainte de a muri, Chester începuse deja să tragă piese noi cu foștii săi colegi.

"Lansarea unui nou album Grey Daze va pune în lumină poziția în care se afla soțul meu și sper că va oferi fanilor o înțelegere mai clară a artei sale și o imagine mai plină a călătoriei sale incredibile în industria muzicală", a explicat Talinda Bennington într-o scrisoare deschisă.

Prima lansare de pe viitorul album Grey Daze este piesa "What’s In The Eye", înregistrată de Chester Bennington când avea doar 17 ani. Melodia a fost compusă de Chester și toboșarul Sean Dowdell în anii '90, fiind reeditată împreună cu producătorii Chris Traynor, Kyle Hoffman and Jay Baumgardner.

AUDIO: Grey Daze - "What's In The Eye"

[youtune https://www.youtube.com/watch?&v=5EzuNdQ6WB8&w=800]

Pe noul album Grey Daze, fanii lui Chester îl vor putea asculta la voce pe fiul său de 22 de ani, Jamie Bennington, care nu este tocmai un novice în domeniu. În acest proiect au fost cooptați și Brian "Head" Welch și James "Munky" de la Korn. Au fost invitați, de asemenea, Marcos Curiel de la P.O.D., Chris Traynor din trupa Bush, și Ryan Shuck, colegul lui Chester din trupa Dead By Sunrise.

Trupa Grey Daze și-a început activitatea în 1993, abordând un stil post-grunge. În cei 5 ani de activitate, formația a lansat 3 albume: "Demo" în 1993, "Wake/Me" în 1994, și "...no sun today" în 1997. Chester a părăsit formația în 1998.