În doar câteva ore de la publicarea sa pe YouTube, videoclipul a strâns deja peste 150.000 de vizualizări. Este un workout video tipic, numai bun de ars caloriile de după sărbătorile de iarnă. Green Day revine cu o melodie simplă, de "3 chord band", cum fusese poreclită la un moment dat. "Here Comes the Shock" este doar un single de sine stătător şi vine fără promisiunea unui album nou... deocamdată. Clipul este o creaţie marca Hilken Mancini şi Punk Rock Aerobics.

Protagonista cu borsetă colorată şi ciorapi de plasă rupţi în mod punk rock, dar şi jambiere de culori diferite ne prezintă un workout destul de repetitiv dar intens. Stă lângă amplificatoare de chitară, dar şi o sumedenie de postere Green Day, colecţii de tricouri şi stage pass-uri, în ceea ce se vrea a fi zona din spatele scenei de la un club punk rock. Green Day a anunţat single-ul pe 17 februarie, l-a lansat în SUA pe 21 februarie şi îl va oferi pe reţelele globale de streaming de pe 22 februarie.

Un preview s-a auzit în cadrul NHL Outdoor Games la Lake Tahoe pe NBC. Acesta este primul single lansat oficial de Green Day de la albumul "Father of all Motherf*ckers" din 2020. Între timp solistul Billie Joe Armstrong a tot lansat coveruri de piese celebre, pe care le-a inclus pe un album numit "No Fun Mondays". Trio-ul american a ţinut primul său concert după aproape un an în cadrul activităţilor conexe lui Superbowl 2021 la început de februarie. În plus, trupa a avut şi un show la NFL Honors, continuând să îşi manifeste pasiunea pentru hockey. De altfel meciurile NHL au ca imn în SUA piesa "Fire, Ready, Aim" a trupei, difuzată la începutul transmisiunilor TV pentru aceasta competiţie.

Teoretic grupul e aşteptat să îşi reia turneul global odată cu încetinirea pandemiei, începând cu iunie 2021. E vorba despre o nouă etapă a lui Hella Mega Tour, care îi aduce la pachet şi pe cei de la Weezer şi Fall Out Boy. Dar nu se termină totul aici! Solistul Billie Joe Armstrong a dezvăluit recent că a scris multă muzică nouă în perioada izolării. Câteva demo-uri au fost înregistrate şi am putea primi măcar un EP în acest an.