Aşa cum scriam mai sus videoclipul este puţin traumatizant pentru că îl vedem pe Tom Odell tunzându-se, deşi o bună perioadă de timp a fost cunoscut pentru pletele sale blonde bogate. "Numb" este primul său single din ultimul an şi umple aproape 3 minute cu anxietate, o voce şoptită, un bas puternic şi un sintetizator timid. Pe lângă experienţa cu tunsul, care nu pare a fi un succes, artistul apare în clip fremătând în faţa oglinzii, într-o cameră devastată, care include o cadă, o oglindă uriaşă, un şemineu şi tablouri gigantice.

Jocul cu trecerea timpului din clip duce cu gândul la creaţii precum "Clocks" de la Coldplay. Tom Odell a împlinit 30 de ani în noiembrie 2020, iar britanicul e încă la începutul carierei muzicale, în care a debutat în anul 2013. Ultimii ani nu au fost chiar unii pozitivi, pentru că muzicianul a fost copleşit de anxietate şi s-a retras din Los Angeles-ul aglomerat în 2018 în Marea Britanie cea natală, pentru a îşi reveni şi a se regăsi. Această perioadă grea a fost convertită într-o serie de piese, care se vor regăsi pe un viitor album.

În ultimii ani Tom a experimentat cu aşa numitul bedroom pop, ce pare inspirat de peisajele sonice a lui Mica Levi. Odată cu lansarea noului single, Odell a anunţat şi o reprezentaţie online, virtuală pe platforma Sidedoor. Are loc pe 27 februarie şi este deja sold out. O a doua reprezentaţie live are loc pe 10 aprilie. Pe lângă concertul în sine, fanii vor avea parte şi de o sesiune Q&A şi vor asculta în premieră melodii de pe noul album. Toate veniturile merg spre trupă, angajaţii şi staff-ul artistului, care nu au putut munci în ultimul an.

Tom a discutat recent cu cei de la Revista Wonderland şi a declarat că ultimul an a fost plin de anxietate pentru şi de căutat simptome Covid pe Google. S-a lăsat cu multă băutură, citit şi Netflix, dar şi multă producţie muzicală. Totul venea după ce ultimul deceniu a fost petrecut în bună parte în turnee şi concerte.

Tom Odell a concertat în România pe 16 februarie 2019, în ceea ce a fost perceput ca un eveniment de Valentine's Day târziu. A cântat la Arenele Romane, într-un cort încălzit şi acolo s-au auzit piese de pe albumul "Jubilee Road", la acea vreme încă proaspăt. Odell a mai concertat în România şi la festivalul AWAKE în 2017.