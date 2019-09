Ascultă noua piesă Green Day, "Father of All..." şi află când vine noul album - AUDIO

Se zice că lucrurile bune vin câte 3, e o zicală a americanilor şi fix 3 single-uri au sosit pe 10 septembrie. În interval de câteva ore Green Day, Fall Out Boy şi Weezer au lansat single-uri şi au anunţat un turneu împreună. Green Day a plusat, anunţând şi un nou album. Deocamdată putem asculta primul single de pe LP, "Father of All...".

De fapt numele complet al piesei este "Father of All Motherf*ckers", iar acest titlu îl poartă şi viitorul disc al veteranilor punk rock. Albumul nou va sosi pe 7 februarie 2020, deci mai avem de aşteptat ceva. Va fi succesorul ultimul material discografic al trio-ului, "Revolution Radio", lansat în 2016. Green Day ajunge astfel la o discotgrafie de 13 albume în istoria sa de 30 de ani. Noul track este plin de energie, dar şi sacadat şi resimţim în special aportul secţiunii de ritm: toba şi basul. Avem şi un sample de "clap" şi câteva efecte jucăuşe pe voce, care fac piesa să sune ca o introducere de personaj negativ într-un western retro futurist. E muzică de cârciumă din western unde se adună toate elementele rău famate ale oraşului... dar asta într-un 2040 distopic. Dacă vreţi e muzica jocului "Borderlands". Pe Billie Joe nu l-am mai auzit în acest timbru şi registru, sunând undeva între beţie de heliu şi un karaoke într-o nouă octavă. Despre viitorul disc acelaşi Billie Joe a declarat că vom găsi pe el influenţe de soul, Motown, glam şi imnuri fredonabile. Ce e cu adevărat interesant la acest release e artwork-ul, mai ales dacă îl priviţi cu atenţie. Este de fapt coperta legendarului album "American Idiot" din 2004, cu un zoom pe braţul care ţinea acea inimă-grenadă. Acum avem un tatuaj nou pe braţ, dar şi un unicorn ce scuipă curcubee şi e cam grăsun. Cât despre turneul cu cele 3 mari nume, Fall Out Boy, Green Day şi Weezer se vor reuni pe arenele din SUA şi Europa. Turneul se numeşte "Hella Mega" şi include opriri pe stadioane. Va debuta în 2020, iar Fall Out Boy şi Weezer au anunţat la rândul lor albume noi. Cel Weezer vine în mai 2020, sub numele de "Van Weezer", iar Fall Out Boy va lansa o compilaţie pe viitor. Turneul Hella Mega începe pe 13 iunie 2020 la Paris şi se încheie pe 29 august în Philadelphia.