"Blast Off" sună ca un Depeche Mode compus de Daft Punk şi cântat de Will Smith. În realitate este un track disco, adus în actualitate de mintea DJ-ului francez Gesaffelstein. Videoclipul este plin de efecte stroboscopice, jocuri de lumină şi randări 3D. Pharrell se metamorfozează într-un super erou cu ochi luminoşi şi dansează sacadat în faţa camerei.

Gesaffelestein stă în umbră, o creatură de smoală neagră, aşa cum l-am văzut şi în colaborarea cu The Weeknd, "Lost In the Fire". Single-ul este extras de pe albumul "Hyperion", lansat de francez în luna martie a acestui an. Influenţele Daft Punk se simt puternic, artistul colaborând cu duo-ul parizian de multiple ori pe parcursul anilor.

Au trecut 6 ani de la albumul de debut al lui Gesaffelstein, "Aleph" din 2013. Între timp artistul s-a aflat în studio, compunând pentru alţii şi şlefuindu-şi sunetul. În weekendul trecut enigmaticul muzician a mixat la Coachella, purtând celebra sa masca neagră şi lucioasă. A ocupat un loc special în lineup-ul nocturn şi a avut jocuri de lumină apreciate de public.

Pharrell vine după o colaborare cu Coldplay (sub alt nume), pe piesa "E-Lo". În 2018 l-am auzit cântând alături de Kendrick Lamar pe "The Mantra", dar şi cu Camila Cabello pe "Sangria Wine". Următorul mare proiect al prolificului artist este propriul festival. Se numeşte "Something în The Water" şi are loc între 26 şi 28 aprilie.

Va include reprezentaţii ale unor nume mari precum Migos, Missy Elliott, SZA, Travis Scott, J Balvin şi Pusha T. Evenimentul este organizat în Virginia Beach, localitatea natală a lui Pharrell. Gesaffelstein este un producător, compozitor şi DJ francez, cunoscut pentru colaborări cu The Weeknd, Daft Punk, A$AP Rocky, Kanye West şi Pharrell Williams. Este activ din 2008 şi a fost semnat la casa de discuri OWSLA a lui Skrillex.