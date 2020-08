"Entrepreneur" pledează pentru o revoluție a egalității în toate domeniile Statelor Unite ale Americii. Melodia face parte din proiectul "The New American Revolution", ce se concentrează pe problema nedreptății rasiale. Acest proiect este dezvoltat pe larg în revista TIME, în paginile căreia se găsesc interviuri cu Angela Davis, Tyler the Creator, Naomi Osaka sau Geoffrey Canada.

De asemenea, publicația abordează subiecte precum inegalitățile cu care s-au confruntat oamenii de culoare de-a lungul istoriei Statelor Unite și despre cum se poate realiza un viitor mai echitabil în domenii precum politică, medicină, cultură, sport și educație.

"Intenția acestei melodii a fost să arate cât de greu este să devii un antreprenor în țara noastră. Mai ales pentru cineva de culoare, există o mulțime de dezavantaje și piedici intenționate. Cum poți să pornești o inițiativă când tu, din start, ești dezavantajat de sistemul de sănătate sau educațional?" a declarat Pharrell Willliams.

Pharrell ne transmite versuri precum: "In this position with no choice / The system imprison young Black boys / Distract with white noise", acompaniat de JAY-Z, ce vorbește despre manipularea prin intermediul internetului și susține "excelența de culoare".

Colaborarea celor doi artiști este însoțită de un videoclip regizat de Calmatic. Vizualul prezintă o serie de importanți antreprenori de culoare precum Issa Rae, Nipsey Hussle sau Tyler the Creator.