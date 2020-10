La intersecţia dintre stilul lui "Marele Gatsby" şi o experienţă psihedelică se află clipul "Levitating". Piesa emană veselie, este foarte fredonabilă şi sună a melodie de karaoke, de petrecere de burlăciţe şi de airplay îndelungat. Grosul acţiunii din clip se petrece în ceea ce pare a fi un lift imens cu design de epocă, alternând cu cadre de pe ringul de dans. Dua Lipa schimbă ţinute elegante şi are o imagine de vampă intangibilă. Până acum am mai putut asculta multiple remixuri pentru "Levitating", inclusiv unul pe care şi-a pus amprenta Missy Elliott.

Madonna a contribuit de asemenea la remix, sub numele de "The Blessed Madonna Remix" şi acum şi DaBaby îşi împrumută flow-ul acestui hit. Noul remix a apărut pe 2 octombrie, alături de clip. Single-ul original se regăsea pe albumul "Future Nostalgia", care a cucerit imediat Topul Dance/Electronic Billboard în această vară. Vibe-ul electro-disco nu se regăseşte doar în noul single, ci şi pe întregul album. De pe disc am mai putut asculta şi "Hallucinate" sau "Break My Heart".

De departe cel mai mare hit din ultimul an al artistei este "Physical", care şi-ar găsi locul pe casetele VHS cu exerciţii fizice ale lui Jane Fonda. "Future Nostalgia", piesa care dă şi numele albumului încununează un an plin de reuşite pentru tânăra artistă. Noul său videoclip a fost realizat în colaborare cu TikTok, iar Dua Lipa a luat idei de machiaj şi dansuri direct din aplicaţie şi de la TikTokeri celebri. Câţiva dintre aceştia au fost de altfel aleşi să apară în clip.

Regia îi aparţine lui Warren Fu, care a lucrat cu Daft Punk şi The 1975. Art Deco-ul este la putere şi "discoteca din ceruri" este o temă apărută în anii '80 şi renăscută acum. DaBaby a lansat al treilea său album de studio în acest an, "Blame it On Baby", care a inclus 13 noi track-uri şi colaborări cu Quavo, Future, Roddy Rich, Megan Thee Stallion şi mulţi alţii.