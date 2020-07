Clipul piesei "Wake Up Romeo" a fost filmat la Electric Monkey Studio, din Amsterdam. Noua compoziție poartă semnăturile lui David Schreurs și Vincent Degiorgio, producția fiind realizată de Jan van Wieringen și David Schreurs. Melodia va fi fi inclusă pe cel de-al patrulea album de studio al artistei, despre care nu se cunosc încă foarte multe detalii.

Caro Emerald a debutat în 2009, cu celebra piesă "Back it Up". Primul ei disc, "Deleted Scenes from the Cutting Room Floor", a ajuns rapid în playlistul radio-urilor europene, single-ul "A Night Like This" asigurându-i prezența în clasamentele muzicale internaționale. Albumul s-a vândut în peste 1.5 milioane de exemplare, artista fiind răsplătită și cu un Edison Award, distincție oferită artiștilor cu rezultate remarcabile în industria muzicală.

Cel de-al doilea album, intitulat "The Shocking Miss Emerald", a apărut în 2013 și a intrat direct pe prima poziție în clasamentul din Marea Britanie, fiind urmat de o lungă serie de concerte și prezențe în cadrul mai multor festivaluri din Europa.

Caro Emerald a devenit rapid un nume foarte ușor de reperat, în special datorită identității sale muzicale foarte specifice: un mix irezistibil de sonorități retro, grooving jazz și cinematic tango, care readuc în prezent epoca de aur a Hollywood-ului.