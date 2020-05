Roger Waters îl atacă pe David Gilmour: "Crede că el e Pink Floyd și că eu sunt irelevant"

Efervescența relației lui Roger Waters cu David Gilmour a atins noi culmi. Într-un video de aproape 6 minute, Waters își exprimă o serie de frustrări acumulate pe parcursul ultimilor ani, totul pornind de la o lansare recentă a sa.

De la debutul perioadei de izolare, Waters a început să publice o serie de clipuri care să aducă sprijin emoțional celor de acasă. Cea mai recentă lansare, o reinterpretare a piesei "Mother" de pe albumul "The Wall", a fost trecută cu vederea de cei care administrează site-ul oficial Pink Floyd, la fel cum s-a întâmplat și cu alte compoziții ale lui Waters.

Waters a detaliat apoi că în urmă cu un an a încercat să treacă peste conflictele din trecut cu David și să ajungă la o rezoluție, însă eforturile sale ar fi fost zadarnice.

În același clip, Roger Waters mărturisește că unii prieteni l-ar fi întrebat ce caută Polly Samson, soția lui David Gilmour, pe site-ul Pink Floyd, același lucru întrebându-se și el, la fel de nedumerit fiind și de faptul că nimic din ceea ce face el nu este menționat.

Considerând că Spinal Tap este o trupă fictivă formată din comedianți și muzicieni americani care se autoproclamau "cea mai gălăgioasă trupă britanică", remarca este cât se poate de incisivă la adresa lui David Gilmour.

An announcement from me. And when I mention the @pinkfloyd website, I also mean the Facebook page and all the rest. pic.twitter.com/x9T8CIAAMp