VIDEO: Pepe și Connect-R au susținut un concert online. S-a cântat populară, trap, latino, pop și reggae

Pepe și Connect-R au început anul 2021 în forță, cu un live apreciat cu peste șapte mii de like-uri. Concertul de peste 3 ore a fost urcat integral pe canalul de YouTube al lui Pepe, ce câștigă subscriberi constant, de la un live la altul. Cu 321.000 de abonați, am putea spune că artistul "și-a făcut propria televiziune", unde poate emite oricând, fără restricții.

"Ești singurul invitat care a început emisia fără mine", i-a spus Pepe lui Connect-R la debutul live-ului. "Mulțumesc mult de tot că ai venit. Să știi că foarte multe mesaje am primit, inclusiv de la colegi. Eu vin de la filmări, de la "Te cunosc de undeva", am filmat până târziu, și eram..nu pot să zic personajul, eram de culoare, eram negru. Am mai filmat și ieri, și alaltăieri, tocmai de asta sunt bărbierit. Și eram colorat și pe mâini, și pe piept, am filmat aproape de bustul gol, deci de-alea, știi ce zic. Îi struneam pe toți: bă, nu mai trageți de timp, nu vă mai distrați, hai să filmăm, că am live cu Connect-R. Te-au salutat toți, toți. De-abia te-așteaptă. Mi-au zis: <<Să ne vedem, pupă-l din partea noastră>>", a declarat Pepe în debutul show-ului său.