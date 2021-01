Connect-R la podcastul Laurei Giurcanu: "Am văzut că arta e o chestie pe care ar trebui să o faci după ce îți liniștești stomacul"

Cu o primă piesă lansată în 1997, Connect-R se numără printre puținii artiști din România care s-au menținut în atenția publicului vreme de mai bine de 20 de ani. Felicitat de Laura pentru această performanță, dar și pentru faptul că pare genul de om care a făcut mereu ce a vrut, artistul a mărturisit că a făcut mai multe compromisuri pentru a atinge un succes comercial.

Intrigată de această dezvăluire, Laura a vrut să știe când anume a început să nu mai facă ce îi plăcea cu adevărat.

În general, și în viață, omul trebuie să facă la un moment dat și ce nu-i place, ce nu îi e benefic cu adevărat. Zicea un sfânt părinte de mult: <<Ce ne-am face fără dracu, nu l-am mai deosebi pe Dumnezeu>>. E foarte bine că am făcut, e drumul meu și am învățat foarte multe lucruri și din ce nu mi-a plăcut să fac ", a replicat Connect-R.

"(Am început să fac ce nu mi-a plăcut) În momentul în care toată lumea spunea: <<Bă, ce talentat ești!>>. Dar eu încă mergeam cu RATB-ul. Nu că ar fi vreo rușine să mergi cu RATB-ul, dar nu-mi permiteam altceva. În momentul în care am văzut că arta e, așa, o chestie pe care ar trebui să o faci după ce îți liniștești stomacul.

Dezvăluirile nu s-au oprit aici, Connect-R dând chiar exemple de compromisuri pe care a hotărât să le facă.

"Îți pot da exemplu de piese. Nu mi-a plăcut "Burning Love", de exemplu. Nu mi-au plăcut majoritatea pieselor popcorn pe care le-am făcut în perioada aia. Au fost câteva care mi-au plăcut, într-adevăr, care de fapt aveau influențe din muzica pe care eu o ascultam: "Still", care avea ceva influențe dancehall, "4 The Love Of Music", care a fost de fapt rap pe house. Cumva, în afară de "Burning Love" și încă vrei câteva piese, să știi că, cu timpul, conștientizând că nu e ceea ce-mi place mie să fac, am încercat să aduc puțin din ceea ce sunt eu for real. Eu cu DJ Sava chiar am inventat un curent la vremea aia, și anume muzica reggae pe suport house."