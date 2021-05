Connect-R a vrut să înregistreze "Vara nu dorm" cu Tudor Chirilă: "Am așteptat răspuns de la el mult și bine"

Gojira "a dat din casă" și l-a pus pe Connect-R în fața unui zvon care a a circulat într-un cerc restrâns, în interiorul industriei muzicale. Asumându-și faptul că ar putea pune paie pe un foc inexistent, acesta l-a rugat pe artist să clarifice dacă piesa "Vara nu dorm" ar fi trebuit să ajungă la Tudor Chirilă și dacă ulterior a izbucnit un conflict între ei, care ar fi dat naștere la piesa "Perfect fără tine".

Intrigat de această informație, Connect-R a vrut să afle cine se zvonește că ar fi scris "Vara nu dorm". Informația pe surse care a ajuns la Gojira nu conținea și acest detaliu, așa încât Connect-R a clarificat și acest aspect.

Pentru a explica de unde a apărut numele lui Tudor Chirilă în contextul lansării piesei "Vara nu dorm", Connect-R "a dat și el din casă", dezvăluind că și-a dorit să înregistreze piesa cu vocalistul Vama, dar că nu a primit niciun răspuns de la el atunci când i-a făcut propunerea.

"Treaba a fost în felul următor: am terminat piesa și zic: <<Bă, hai să profităm că e o piesă foarte bună. Hai să mai luăm pe cineva pe piesă să fie feat.>>. Primul la care m-am gândit, cu care să fie featuring-ul, n-o să-ți vină să crezi: Beandeac, bro. Aveam o mare prostie-n cap eu. Îl vedeam pe el că e foarte expus și e caterincă omul. După aia mi-am dat două palme singur: <<bă, ce treabă are Bendeac>>. Mi-am dat palmele respective și-am zis: <<Bă, nu, ia un artist>>. Și zic: <<Bă, Tudor Chirilă. Da, frate, hai să fac piesa cu Tudor Chirilă >>. Și-am trimis piesa, bro, și-am așteptat răspuns de la el mult și bine, că n-a venit."

Connect-R a dezvăluit și care a fost reacția lui Tudor după lansarea piesei, spunând că au rămas în relații bune și că e un artist pe care îl respectă.

"După ce piesa a ieșit și-a bubuit, el a venit la mine, personal, la Premiile de la Sibiu, m-a felicitat pentru piesă și pentru faptul că am început să cânt cu band și mi-a zis exact așa: <<Bro, îți dai seama că regret că n-am răspuns la apel, super tare piesa, super tare ce faci, oricând vei mai avea o altă treabă, let me know>>. (...) Nu s-a mai întâmplat că, nu știu, nu m-am gândit eu, dar e un artist pe care îl respect și cu care mi-ar plăcea să fac ceva, să fac o piesă. Dar așa a fost treaba", a detaliat Connect-R.