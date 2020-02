"Cry Cry Cry" are aerul unei piese doo woop din anii '50, cu un pian jucăuş şi o voce suavă strecurată printre clape. Chris Martin apare în rolul unui trubadur care alături de colegii de trupă încântă o sală de dansatori puşi pe un veritabil "dance off". Coregrafiile sunt mai complexe decât la "Dancing With the Stars", iar fiecare secvenţă de dans spune o poveste: de dragoste, contopire, moarte şi renaştere. Ceea ce a început că un duel sălbatic între doi dintre dansatorii principali la sfârşit devine o călătorie în timp.

De această dată îi vedem pe cei doi sub forma unor bătrânei, cu dânsul înlănţuit, dar mişcări mai lente. Mesajul piesei este simplu: "de fiecare dată când plângi, voi fi alături de tine". Pare genul de piesă care va fi pusă la nunţi şi care se poate strecura în playlistul unui bar de jazz. Videoclipul este regizat de Dakota Johnson, starul din "50 Shades of Grey". Tânăra de 30 de ani este la primul clip regizat şi a ales un vibe nostalgic.

Filmările au avut loc la o sală de dans dintr-o şcoală londoneza din anii '50. Acolo s-au filmat şi scene din filmul cu Tom Hardy din 2015 "Legend". De coregrafie s-a ocupat Celia Rowlson-Hall, cunoscută pentru coregrafiile moderne din serialul HBO "Girls", dar şi pentru cele din clipuri MGMT şi Alicia Keys.

"Cry Cry Cry" este cel mai nou single extras de pe albumul nou Coldplay, "Everyday Life", lansat în noiembrie 2019. De pe acest disc am putut asculta single-urile "Orphans", "Arabesque", "Daddy", "Champion of the World" şi "Everyday Life". Coldplay a împărţit LP-ul în două segmente, noapte şi zi şi a cântat piesele live în cadrul a doua concerte în Iordania. Acestea au marcat lansarea discului şi au avut loc la răsărit şi la apus în aceeaşi zi.

Imediat după lansarea melodiilor noi, Coldplay a anunţat că vrea să renunţe la turnee până ce reuşeşte să îşi reducă emisiile de carbon la zero. La început de an Chris Martin a făcut o declaraţie controversată, afirmând că trupa sa nu mai are nici o aspiraţie sau obiectiv, ci face muzica ca pe "un serviciu".