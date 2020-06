"Feel The Beat" este o piesă ce se regăsește pe albumul "Translation" al trupei Black Eyed Peas. Cel de-al optulea material de studio al formației a fost lansat pe 19 iunie, incluzând colaborări și cu Shakira, J. Balvin, Ozuna, French Montana, Beck G, Nicky Jam şi Tyga. De pe acest material au mai fost promovate piesele "RITMO (Bad Boys for Life)" și "No Manana".

Trupa Black Eyed Peas a fost premiată de mai multe ori cu discul de platină, deține șase premii Grammy și are peste 75 de milioane de discuri vândute în întreaga lume, ceea ce îi face una dintre cele mai bine vândute trupe de pe glob

Formația are în palmares hituri ca "Where Is The Love?", "Pump It", "Let’s Get It Started", "I Gotta Feeling", "Meet Me Half Way", "My Humps". Este printre puținele trupe care a ocupat simultan atât prima poziție, cât și locul secund în topul american Billboard Hot 100.

Artistul și compozitorul columbian Maluma a ajuns în atenția publicului în 2010, odată cu lansarea piesei "Farandulera". Single-ul a devenit hit în Columbia, după acest succes urmând lansarea albumului de debut "Magia" (2012). Un an mai târziu, în 2013, Maluma a fost nominalizat la MTV Europe Music Awards, în categoria Best Latin America Central Act și la Latin Grammy Awards, pentru "Best New Artist".

Maluma a concertat în 2018 pentru prima oară în România. Evenimentul a avut loc pe 30 iunie, în prima zi a festivalului de muzică latino "El Carrusel". ( Vezi poze de la primul concert Maluma în România).