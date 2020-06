Black Eyed Peas anunţă un nou album, "Translation", lansează piesa "No Manana" - AUDIO

Black Eyed Peas a anunţat un nou album, intitulat "Translation" şi de pe care ne oferă un aperitiv muzical. Se numeşte "No Manana" şi este un single animat şi plin de beat-uri tropicale, cu puternice influenţe reggaeton. Îl puteţi asculta în articol.

Noul album Black Eyed Peas, "Translation" va sosi săptămâna viitoare la 2 ani după ultimul LP, "Masters of the Sun Vol 1" din 2018. Acest disc este al optulea din cariera trupei formate acum din will.i.am, Taboo şi apl.de.ap. Noul release va sosi pe 19 iunie prin casa de discuri RCA. Pentru a îl promova băieţii au lansat single-ul "No Manana", o colaborare cu star-ul dembow El Alfa. Este o piesă de dans, de petrecere şi cu influenţe de reggaeton şi muzică latino americană.

Aceste influenţe se vor găsi puternic şi pe LP, care va include colaborări cu Shakira, J. Balvin, Ozuna, French Montana, Beck G, Maluma, Nicky Jam, dar şi Tyga. Un alt single plin de viaţă şi exuberanţă exotică numit "Mamacita" fusese lansat în aprilie. Black Eyed Peas nu se fereşte să cocheteze şi cu trap-ul printr-o colaborare cu starul latino Ozuna şi cu J. Rey Soul, un nou venit pe scenă muzicală. "Mamacita" a strâns peste 200 de de milioane de stream-uri şi vizualizări combinate, ajungând în Top 10 Billboard Hot Latin Songs Chart.

Iată cum arată tracklist-ul viitorului album:

1. Ritmo (Bad Boys for Life) With J Balvin

2. Feel the Beat With Maluma

3. Mamacita With Ozuna & J Rey Soul

4. Girl Like Me With Shakira

5. Vida Loca With Nicky Jam & Tyga

6. No Mañana With El Alfa

7. Tonta Love With J Rey Soul

8. Celebrate

9. Todo Bueno

10. Duro Hard With Becky G

11. Mabuti With French Montana

12. I Woke Up

13. Get Loose Now

14. Action

15. News Today

LP-ul a mai fost prefaţat şi de single-ul "RITMO (Bad Boys for Life)", spre final de 2019, care a primit multiple discuri de platină şi 1.5 miliarde de stream-uri şi vizualizări combinate. A fost şi piesa de căpătâi pentru coloana sonoră oficială a noului film "Bad Boys for Life", blockbuster cu Will Smith şi Martin Lawrence. Odată cu albumul lansat de Black Eyed Peas în 2018, trupa revenea după o perioadă de pauză de 8 ani. Revenirea s-a produs totuşi fără Fergie, care a decis să îşi continue cariera solo.

Black Eyed Peas au cântat în România în 2018, în cadrul festivalului UNTOLD, declarându-se surprinşi de frumuseţea României. Artiştii ar fi trebuit să ajungă şi la Neversea 2020, dar festivalul nu s-a mai ţinut din cauza pandemiei.