Inspirată de noul film "The Lion King", Beyonce își pune amprenta artistică pe noul single "Spirit", încercâmd totodată să nu intervină asupra frumuseții creative pe care o oferă Africa.

"Acest soundtrack este o scrisoare de dragoste adresată Africii și am vrut să ne asigurăm că am găsit cei mai talentați oameni din Africa și nu doar să găsim niște sunete pe care apoi să le reinterpretez", a detaliat Beyonce pentru ABC News.

Noul videoclip "Spirit" a avut premiera la ABC News în cadrul unui documentar intitulat The Lion King: Can You Feel the Love Tonight With Robin Roberts. În video, Beyonce apare alături de fiica sa, Blue Ivy, clipul conținând și secvențe din noua peliculă Disney.

Coloana sonoră a producției "The Lion King" este o radiografie a puterii spirituale, puntea de legătură dintre cele mai frumoase perioade ale vieții și un remediu menit a dizolva orice bariere de ordin temporal. Soundtrack-ul mai reunește o serie de piese interpretate sau scrise de legendarul Elton John, materiale produse de Pharrell Williams și nu numai. Coloana sonoră a filmului „The Lion King” nu este doar un material muzical inedit, ci o experiență unică, ce va proiecta publicul în mijlocul poveștii care a făcut înconjurul planetei.

"The Lion King" este mai mult decât o producție cinematografică bazată pe fundamentul unei povești legendare, este un cumul de emoții și o avalanșă de trăiri copleșitoare, un mijloc ideal de a aduce împreună oameni și de a celebra dragostea prin sanctificarea valorilor familiale.