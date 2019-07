"Am primit multe mesaje că ar fi blană să fac un clip la piesa asta si aparent s-a dus cel mai bine de pe albumul NORD. Am vorbit cu Ionuț Trandafir (Trandafilm), cu care de altfel lucrez din 2011, am făcut un script, s-a găsit o dată liberă și suntem foarte mulțumiți de felul în care a ieșit. Le mulțumesc enorm tuturor celor implicați în proiectul ăsta și celor care mă susțin în continuare! Sper să vă placă și ne auzim pe NORD!", declară Tranda.