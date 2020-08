"Bine cu mine" este compusă de AMNA și Edward Sanda și este însoțită de un videoclip regizat de Silviu Mîndroc. "Eu știu că ce-i al meu e pus deoparte/Tu pentru mine nu ai fost jumătate/Dar după rău vine bine/Cineva îmi spunea", ne cântă AMNA.

"Este foarte important să avem grijă de sufletul nostru și să ne găsim liniștea! <<Bine cu mine>> este o piesă de care sunt foarte atașată, totodată singura piesa pe care am reușit să o scriu în izolare! E pentru noi toți", a declarat AMNA despre noua piesă.

Luna trecută, AMNA a lansat "6 șoapte", un single cu un mesaj aparte, ce are la bază o declarație de dragoste, pusă pe note muzicale. De-a lungul timpului, artista a cucerit publicul cu piese precum "Tell me why", 'În oglindă" (feat. Robert Toma) și "Arme" (feat. What's UP), care au reușit să strângă milioane de vizualizări pe YouTube și să ajungă în topurile radiourilor din România.

Au urmat piese precum "De Câte X Vrei Tu", "Aproape cel mai departe" (în colaborare cu Robert Toma), "14 februarie", un single compus chiar de ea, despre iubirea adolescentină pasională, cu fluturi în stomac și multe emoții și "Ce rămâne de făcut", feat. KEED de la Șatra B.E.N.Z. În luna mai, artista a colaborat pentru a treia oară cu Dorian Popa și au lansat "Cealaltă ea", single ce a adunat peste opt milioane de vizualizări pe YouTube.