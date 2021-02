Vladimir Pocorschi a lansat "The Last Goodbye", primul single extras de pe EP-ul "The Failure of Modern Man". Piesa beneficiază de un videoclip disponibil în articol.

"The Last Goodbye" exista în format demo de aproape 5 ani, piesa fiind scrisă pentru un proiect de metal modern, care, din motive diverse, nu a mai apărut. "Când compui, tot ceea ce lucrezi, într-un anumit moment, rămâne undeva într-o cămăruță în spatele minții tale, fie că materialul vede lumina zilei sau nu. Un astfel de caz a fost și cu acest prim extras pe single de astăzi. Revizuind o parte din materialul demo acumulat în ultimii ani, am considerat că este o piesă destul de puternică și ar fi momentul să șterg de praf portativul, redându-i viață. Ea vorbește despre schimbare, despre dependență si renunțare la ceea ce este nociv în viața noastră, fie că sunt substanțe, alcool sau persoane. Desigur, poate reprezenta ceva cu totul diferit pentru altă persoană", a declarat Vladimir Pocorschi. În ceea ce privește materialul discografic pe care se găsește proaspăta melodie, acesta este compus din șase piese și este programat de lansare în primăvară. "EP-ul este o colecție de piese pe care le-am compus în ultimii ani, piese pe care nu am avut ocazia să le promovez și de care merită să se bucure publicul iubitor de muzică", a adăugat Vladimir Pocorschi. Vladimir Pocorschi și-a început activitatea muzicală la vârsta de 16 ani, alături de primul său proiect Phonopia (formație underground de progressive-metal). De-a lungul timpului, au urmat colaborări în calitate de chitarist pentru diverse proiecte, precum Damian and Brothers, Keo, Orchestra Festivalului de la Mamaia (2010-2014), Mozart Rocks, Simplu, Cross, Recovery. În 2014, a urcat pe scena emisiunii Vocea României, în calitate de concurent. Alături de diverse proiecte a susținut concerte în deschiderea unor nume importante, printre care: Elton John, Roxette, Status Quo, Sepultura și Chris Norman. În prezent, Vladimir Pocorschi face parte din trupa VH2.