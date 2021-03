benny blanco, autorul hiturilor "Eastside" (alături de Halsey și Khalid) și "I Can't Get Enough" (feat. Selena Gomez, Tainy și J Balvin), lansează piesa "Unlearn", alături de artista Gracie Abrams.

Scris alături de Abrams, single-ul "Unlearn" va apărea pe noul album "FRIENDS KEEP SECRETS 2" al lui blanco, care va fi lansat pe 26 martie. Abrams și blanco vor interpreta, de asemenea, "Unlearn" în cadrul Late Late Show With James Corden. Gracie Abrams a lucrat pentru prima dată cu Benny Blanco la proiectul ei de debut, "minor", care a fost lansat vara trecută, Blanco fiind producător pentru single-ul principal. În octombrie 2019, Abrams și-a făcut debutul oficial cu piesă "Mean It". Primul proiect de debut al lui Gracie prezintă single-urile "21", "Mi-e dor de ține, îmi pare rău" și "Mâneci lungi". Declarată "o artistă pe care trebuie să o urmăresti" de Pigeons & Planes, Gracie Abrams se consideră compozitoare, în primul rând. De-a lungul anilor, Abrams a împărtășit clipuri de acasă ale melodiilor sale pe rețelele de socializare, adunând peste zeci de mii de urmăritori pe Instagram înainte de a lansa prima sa piesă. Noul album al lui Benny este o continuare a lansării sale din 2018 - "Friends Keep Secrets". De atunci, producătorul a fost în spatele numeroaselor hit-uri, inclusiv "Lonely" al lui Justin Bieber și "Obsessed" al lui Addison Rae. De asemenea, și-a lansat colaborarea cu Juice WRLD, "Real Shit", în amintirea regretatului artist la cea care ar fi fost a 22-a aniversare a celebrului rapper.