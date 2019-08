UNTOLD 2019: Poze și video din cea de-a treia zi de festival - Danny Avila, Bastille, Emanuel Riva

Danny Avila a pregătit pentru ediția aniversară UNTOLD un show special, prezentat în premieră mondială. Artistul a urcat pe scena alături de o companie de dans, iar înainte a oferit următoarea declarație: (La finalul articolului puteți vedea poze și clipurile transmise live)

„Am pregătit pentru această ediție aniversară a festivalului UNTOLD, un show ,în premiera mondială. Am lucrat aproape 6 luni la acest show și sper să le placă mult celor aflați în fața scenei principale a festivalului UNTOLD. Am emoții mari și sper să iasă așa cum ne-am plănui. ” (Danny Avila).

Unul dintre cei mai așteptați DJ ai serii a fost artistul suedez, Don Diablo. Sâmbătă seara el s-a aflat pentru a doua oară pe scena festivalului UNTOLD, declarând că, pentru el, este unul dintre cele mai importante evenimente de peste an. Artistul a vizitat înainte de show, pădurea Hoia Baciu.

“Aștept cu mare nerăbdare în fiecare an să vină luna august, să ajung aici. Mi se pare fenomenală energiaș si căldură cu care sunt primit de fiecare dată. Să știți că am vizitat astăzi și un loc care mi s-a părut un pic infricoșător. Am fost într-o pădure care se spune că e bântuită și mi s-a părut o super experiență”, a transmis Don Diablo înainte de a urca pe scenă.