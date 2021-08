Bastille lansează piesa ritmată "Thelma + Louise", imn de escapism - AUDIO

Odată cu debutul lui "Thelma + Louise", a sosit şi un videoclip cu o interpretare live a acestui track, de la "Future Inc HQ", continuând oarecum tema futuristă a ultimelor single-uri plus videoclipuri Bastille. Ce impresie îmi lasă melodia? Un soi de Maroon 5 în faza pop, doar că trecut pe accentul britanic. Piesa e surprinzător de cuprinzătoare, în ciuda celor 2 minute şi un pic de note muzicale aruncate spre urechea ta.

Debutul a fost realizat în cadrul emisiunii BBC Radio 1 "Future Sounds", chiar de către invitatul special Yungblud. Solistul Bastille Dan Smith a explicat că a compus "scheletul" piesei via Zoom în perioada de lockdown, alături de alte 2 track-uri. Toate 3 se vor găsi pe viitorul album al formaţiei. Aşa cum arată şi numele acestui single, el îşi trage inspiraţia din filmul clasic din 1991 "Thelma + Louise", definitoriu pentru eroinele feminine gata să moară pentru un ideal, ca libertate, escapism şi dorinţa eternă de evadare.

Dan a pornit de la ideea de a aduce un tribut filmului, dar şi feminismului şi escapismului. Vrea ca ascultătorii să se simtă eliberaţi de cătuşe şi limitări când ascultă versurile şi muzica sa. Smith a compus "Thelma + Louise" alături de Rami Yacoub, un producător şi muzician suedez stabilit în State. Aparent are un CV impresionant de compoziţii şi o să mai auzim de el. A lucrat cu Britney Spears, chiar la "Hit Me Baby One More Time", dar şi cu Bastille şi Yungblud, plus Lady Gaga pe ultimul album. În iunie 2021 Bastille a lansat piesa "Distorted Light Beam" (cu un clip stil "Black Mirror"), urmată de intensul "Give Me the Future", în iulie, care vine cu un sound futurist.

Bastille are un loc special în inima ascultătorului de muzică din România, trupa apărând de 2 ori la Summer Well, în 2014 şi 2018. I-am văzut şi la UNTOLD în 2019. În 2020 formaţia a lansat melodia "Survivin'", cu un lyric video colorat.