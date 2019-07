”New Look” ne-o prezintă pe Rita Ora în postura unui pilot de curse, clipul oferind publicului oportunitatea de a admira faimosul Meydan Bridge din Dubai. Videoclipul ar putea fi chiar un promo pentru oraș, pe YouTube apărând hashtag-ul #visitdubai.

Noul single ”New Look” este extras de pe albumul ”Phoenix”, lansat de Ora în noiembrie 2018. Discul a primit review-uri pozitive, fiind certificat cu aur în Canada și cu argint în UK.

Rita Ora a devenit cunoscută în 2012, odată cu lansarea single-ului ”Hot Right Now”. Piesa înregistrată împreună cu DJ Fresh a ajuns pe prima poziție în topul single-urilor din UK.

Câteva luni mai târziu a fost lansat albumul de debut al artistei, ”Ora”, care a urmat calea succesului pavată de primul hit. Discul a urcat în fruntea topului albumelor din Regatul Unit, Rita Ora devenind artista cu cele mai multe hituri în UK Singles Chart în 2012 - trei single-uri consecutive (”Hot Right Now”, "R.I.P." și "How We Do (Party)") au ajuns pe prima poziție în acest clasament.

Rita Ora a concertat în 2017 pentru prima oară în România. Artista a făcut parte din line-up-ul primei ediții a festivalului NEVERSEA.