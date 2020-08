Rockerii finlandezi Apocalyptica ne oferă încă una dintre acele colaborări care vor rămâne în istorie, de această dată cu Lzzy Hale. "Talk to Me" a debutat digital şi vine pe fondul prieteniei între solista Halestorm şi cei 4 muzicieni nordici. Propunerea unei colaborări apărea în timpul festivalului Tuska 2019 din Finlanda, unde Eicca Topinen, liderul formaţiei de violoncelişti s-a intersectat cu Lzzy. Melodia pune mare accent pe vocea solistei, mixată puţin mai tare decât instrumentele cu corzi ale finlandezilor.

Lipseşte şi solo-ul dramatic tipic Apocalyptica cu care ne obişnuise formaţia la astfel de colaborări. Ne vin minte piese ca "Path", colaborare cu solista Sanda Nasic de la Guano Apes, dar şi "I'm Not Jesus", pe care Corey Taylor şi-a aşternut vocea puternică peste instrumentalul talentaţilor mânuitori de Stradivarius. Una dintre cele mai apreciate colaborări din istoria Apocalyptica este "Not Strong Enough", cu Brent Smith la voce. Piesa se regăseşte în mai toate setlist-urile de la concertele grupului.

Cel mai nou album de studio Apocalypica este "Cell-0", lansat în luna ianuarie a acestui an. Este primul disc complet instrumental al muzicienilor din ultimii 17 ani. În 2015 a sosit "Shadowmaker", primul album cu un singur solist vocal, Franky Perez, cunoscut şi drept chitarist Scars on Broadway. Aceea este trupa lui Daron Malakian de la System of a Down. Pe lângă aceste două discuri, Apocalyptica a mai scris istorie cu 8 albume, care au combinat muzica clasică cu rock-ul şi coveruri Metallica care i-au adus pe artişti în mainstream.

În martie am ascultat o altă colaborare, între Apocalyptica şi Joakim Broden, "Live or Die". Trupa ne-a vizitat pe final de octombrie în 2019, cu o reprezentaţie "Apocalyptica Plays Metallica by Cellos", dar una mai puţin impresionantă decât cea la Sala Palatului din 2017. De această dată trupa a concertat la Arenele Romane.