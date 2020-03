Între lansarea unei noi piese Nightwish şi debutul acestui track Apocalyptica, ne simţim ca la începutul anilor 2000. În videoclipul "Live or Die" îi vedem pe artişti cântând în mijlocul flăcărilor, care acoperă ecranul. Chipurile muzicienilor, dar şi instrumentele muzicale sunt cuprinse de acele flăcări. De această dată Joakim nu mai cântă despre lupte istorice din primul sau al doilea război mondial, ci despre puterea adevărului în faţa minciunii.

Vocea sa puternică este amplificată de solo-urile multiple de violoncel pe care Eicca Toppinen şi colegii săi le etalează. Videoclipul a fost regizat de Ville Juurikkala şi a fost filmat în Berlin. Melodia a fost compusă de către Apocalyptica şi înregistrată într-un studio din Finlanda, alături de Martin Hansen, colaborator Scorpions.

Apocalyptica a mai colaborat cu Sabaton într-un mod inedit în 2019. În primăvara anului trecut a lansat piesa "Fields of Verdun", un cover după o piesă Sabaton ce nu fusese încă lansată şi avea să ajungă pe LP-ul nou al trupei. Nu era totuşi prima colaborare. Apocalyptica şi Sabaton au înregistrat împreună o versiune a piesei "Angels Calling" de la Sabaton în toamna anului 2019, cu un videoclip nou. În plus, cvartetul finlandez a fost invitat special în turneul Sabaton proaspăt încheiat, desfăşurat în 15 ţări europene.

Cele două grupuri au o chimie excelentă şi o sincronziare perfectă, conform recenziilor de la acele concerte. Apocalyptica şi-a lansat albumul nou de studio "Cell-0" pe 10 ianuarie 2020, promovat cu single-uri ca "En Route to Mayhem" sau "Ashes of the Modern World". Acum Eicca Toppinen, Perttu Kivilaakso, Paavo Lötjönen şi toboşarul Mikko Sirén se pregătesc de un turneu nord american, care debutează pe 3 mai în Orlando, Florida. Va include 20 de opriri pe parcursul a 3 săptămâni.

În toamna lui 2020 va începe un nou turneu european alături de Epica şi trupa Wheel, de la Budapesta la Barcelona. Apocalyptica a concertat în România pe 29 octombrie 2019, cu o reprezentaţie nu prea entuziasmantă la Arenele Romane.