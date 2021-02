Compusă de Claudiu Polk (Doddy), Amna, Robert Toma și Christian Theodoru-Ilie, "Adorm cu amintirea ta" este o colaborare ce a prins deja destul de bine în online, urcând până pe poziția 36 în topul YouTube Trending. Melodia descrie în versuri o situație destul de frecvent întâlnită în relații, respectiv aceea a regretului de după o despărțire.

Anterior acestui single, Amna a lansat prima sa piesă alături de fiul ei, David. Intitulată "Fix așa cum ești", piesa vorbește despre semnificația rolului de părinte și despre dragostea maternă, ce nu poate fi descrisă în cuvinte.

Amna este o prezență aparte în industria muzicală. A ajuns cunoscută odată cu lansarea piesei "Tell me why", apreciată în special în Polonia și Spania. Artista are și un album lansat în Japonia, care a ajuns pe primul loc în topul vânzărilor. Au urmat colaborări de succes cu Adda ("Fără aer"), Whats Up ("Arme"), Robert Toma ("În oglindă", "La capătul Lumii"), Dima ("Cires de mai") și Dorian Popa ("Nu poți să mă uiți").

Anterior colaborării sale cu George Hora, Amna a lansat un featuring cu Robert Toma, pentru piesa "Cine pe cine", și single-ul "Bine cu mine".