Single-ul "Fix așa cum ești" este în primul rând despre iubire, dar și despre inocența copilăriei. Indiferent de momentele pe care le întâmpină, de "năzbâtiile" vârstei, de tonul un pic "certăreț" al mamei care spune că nu este corect, relația lor este perfectă fix așa cum e și nu ar schimba nimic.

Clipul evidențiază legătura puternică dintre cei doi și îi prezintă așa cum sunt de fapt, înconjurați de dragostea lor. Acest moment marchează primul pas făcut de David spre muzică, alături de mama sa, ce cântă cu lacrimi în ochi despre ce înseamnă David în viața ei.

""Fix așa cum ești" este prima piesă pe care am lansat-o cu băiețelul meu și sunt foarte emoționată. David m-a ajutat la această piesă, a compus împreună cu mine într-o seară când ne jucam. Sunt foarte, foarte mândră de el și mă bucur enorm că îmi calcă pe urme", povestește artista.

Amna este o prezență aparte în industria muzicală. A ajuns cunoscută odată cu lansarea piesei "Tell me why", apreciată în special în Polonia și Spania. Artista are și un album lansat în Japonia, care a ajuns pe primul loc în topul vânzărilor. Au urmat colaborări de succes cu Adda ("Fără aer"), Whats Up ("Arme"), Robert Toma ("În oglindă", "La capătul Lumii"), Dima ("Cires de mai") și Dorian Popa ("Nu poți să mă uiți").

Anterior colaborării sale cu George Hora, Amna a lansat un featuring cu Robert Toma, pentru piesa "Cine pe cine", și single-ul "Bine cu mine".