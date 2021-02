The Lumineers a lansat videoclipul piesei "Pretty Pictures in My Mind", incluse pe versiunea deluxe a discului "Johnny Cash: Forever Words". Albumul conține piese compuse pe baza versurilor scrise de Cash.

Albumul "Johnny Cash: Forever Words", lansat în 2018, a primit în 2020 o versiune deluxe, începând cu luna octombrie fiind lansate, treptat, noi melodii compuse pe baza versurilor scrise de Johnny Cash. "Pretty Pictures In My Mind", înregistrată de The Lumineers, a fost lansată luna aceasta, trupa filmând și un videoclip simplist pentru a reda mai bine emoția interpretării. Ideea înregistrării albumului "Johnny Cash: Forever Words" i-a aparținut lui John Carter Cash, fiul regretatului muzician fiind coproducător al discului. "Tatăl nostru a fost un scriitor prolific. Pe tot parcursul vieții, a scris poezie. O mare parte din scrierile sale s-au pierdut după moartea lui. Am descoperit o frumusețe aparte în aceste scrieri și a devenit important pentru noi să punem aceste versuri pe muzică", a detaliat fiul lui Johnny Cash, John Carter, vorbind în numele său și al surorii lui, Rosanne. Discul are la bază scrisori pierdute ale muzicianului, dar și volumul de poezii "Forever Words: The Unknown Poems", editat de poetul Paul Muldoon și lansat în noiembrie 2016.