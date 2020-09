"Cine pe cine" este compusă de AMNA, Robert Toma și Alex Parker. Cu un mesaj emoționant, melodia vorbește despre o iubire care s-a stins. Rămâne întrebarea "cine pe cine" a iubit mai mult, într-o mare de amintiri frumoase, momente tensionante, dor și regret.

"Mă cunosc de foarte mulți ani cu Robert și ne leagă o prietenie foarte frumoasă. Este întotdeauna o plăcere să scriu muzică și mai ales să lansăm piese împreună. Nu am mai colaborat de câțiva ani și cred că era timpul să lansăm o nouă piesă. «Cine pe cine» este o piesă de dragoste, cu un final ușor nefericit, în care cei doi devin nesiguri și se întreabă cine pe cine a iubit mai mult. Abia aștept să ascultați acest single și sper să ajungă și la inimile voastre", a declarat AMNA.

Noua lansare este însoțită de un videoclip regizat de Silviu Mîndroc, alături de care AMNA a mai colaborat și în trecut. Vizualul îi prezintă pe cei doi muzicieni, cântându-și iubirea. Mai apar două personaje, ce se află într-un dans permanent, o metaforă a unei relații de dragoste - doi parteneri care se susțin reciproc.

De-a lungul timpului, AMNA a cucerit publicul cu piese precum "Tell me why", 'În oglindă" (feat. Robert Toma) și "Arme" (feat. What's UP), care au reușit să strângă milioane de vizualizări pe YouTube și să ajungă în topurile radiourilor din România. Au urmat piese precum "De Câte X Vrei Tu", "Aproape cel mai departe" (în colaborare cu Robert Toma), "14 februarie", un single compus chiar de ea, despre iubirea adolescentină pasională, cu fluturi în stomac și multe emoții și "Ce rămâne de făcut", feat. KEED de la Șatra B.E.N.Z. În luna mai, artista a colaborat pentru a treia oară cu Dorian Popa și au lansat "Cealaltă ea", single ce a adunat peste șapte milioane de vizualizări pe YouTube.

Printre cele mai recente lansări ale artistei se numără "6 șoapte", un single cu un mesaj aparte, ce are la bază o declarație de dragoste, pusă pe note muzicale, dar și "Bine cu mine", o piesă despre puterea de a fi pozitivi după pierderea unei iubiri.

Robert Toma a debutat în 2015 cu hit-ul "Tot ce mi-a rămas", feat. Adda și Liviu Teodorescu, piesa care a adunat milioane de vizualizări pe YouTube și a ocupat primele poziții în topuri. De atunci, muzicianul a rămas în atenția publicului cu feat-urile pe care le-a lansat de-a lungul timpului și pentru calitățile lui de compozitor. Robert a compus și a colaborat cu numeroși artiști, cum ar fi Marius Moga, Andra, AMNA, Alina Eremia, Corina, Delia și mulți alții.