Compusă de AMNA, alături de Șerban Cazan, Ana Maria Stancu, Robert Toma și Vladimir Coman Popescu, "6 șoapte" te poartă într-o călătorie a inimii ce începe de la prima privire și se transformă încet, încet în mai mult. "Inima îmi cere un singur răspuns, oarecum în sufletul meu te-ai ascuns" - sunt versurile ce transmit una dintre cele mai sincere și frumoase declarații de dragoste, iar videoclipul completează prin imagini povestea spusă de artistă.

"Am lucrat cu mare drag la «6 șoapte». Este o piesă diferită de cele pe care le-am lansat până acum, ca sound și mood, sper foarte mult să ajungă la sufletele voastre. Cred că toți îndrăgostiții care au trăit o poveste de iubire pasională ce a devenit universul vieții lor, se pot regăsi", a povestit AMNA.

De-a lungul timpului, AMNA a cucerit publicul cu piese precum "Tell me why", 'În oglindă" (feat. Robert Toma) și "Arme" (feat. What's UP), care au reușit să strângă milioane de vizualizări pe YouTube și să ajungă în topurile radiourilor din România. Au urmat piese precum "De Câte X Vrei Tu", "Aproape cel mai departe" (în colaborare cu Robert Toma), "14 februarie", un single compus chiar de ea, despre iubirea adolescentină pasională, cu fluturi în stomac și multe emoții și "Ce rămâne de făcut", feat. KEED de la Șatra B.E.N.Z. În luna mai, artista a colaborat pentru a treia oară cu Dorian Popa și au lansat "Cealaltă ea", single ce a adunat peste șapte milioane de vizualizări pe YouTube.