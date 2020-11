Alice Cooper lansează un nou album, "Detroit Stories"

Alice Cooper se întoarce la rădăcini și aduce un omagiu orașului ce a constituit o rampă de lansare pentru formația sa, cu care a debutat pe scena muzicală în 1964, când avea doar 16 ani. Noul album al muzicianului, în vârstă acum de 72 de ani, se numește "Detroit Stories" și pune în lumină efervescența heavy rock-ului "crescut" în acest oraș.

"Detroit era centrul muzicii heavy rock atunci. La Eastown puteai să-i asculți pe Alice Cooper, Ted Nugent, the Stooges și the Who pentru 4 dolari! Weekend-ul următor, la The Grande, îi ascultai pe MC5, Brownsville Station și Fleetwood Mac, sau Savoy Brown sau Small Faces. Nu puteai să cânți acolo ca trupă de soft rock, pentru că ți-ai fi luat șuturi în fund.

Los Angeles-ul avea propriul sound, cu The Doors, Love și Buffalo Springfield. San Francisco îi avea pe Grateful Dead și Jefferson Airplane. New York pe The Rascals și The Velvet Underground.

Dar Detroit-ul a fost locul de naștere al hard rock-ului nervos. După ce nu și-a găsit locul nicăieri altundeva în State (din punct de veder muzical, sau ca imagine), Detroit a fost singurul loc care recunoștea sound-ul hard rock, dominat de chitară, al lui Alice Cooper. Detroit era un paradis pentru mărginași. Și când au aflat că eram născut în estul Detroit-ului... ne-am simțit ca acasă", a povestit Alice Cooper.