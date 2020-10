"American Idol" pentru rockeri? Alice Cooper este în juriu la un nou talent show, "No Cover"

Ultimul mare show de talente muzicale a fost "The Four" şi de atunci nu s-a mai lansat vreunul nou. Ei bine, de această dată ni se pregăteşte ceva special, un soi de "American Idol" pentru rockeri, cu Alice Cooper în juriu. O nouă emisiune numită "No Cover" se pregăteşte de lansare în State, iar scopul său este de a găsi cea mai bună trupă fără contract din lume. Aveţi detalii în articol.

În general la show-uri ca "American Idol" se cântă coveruri după piese celebre şi doar uneori la "X Factor" se vine cu compoziţii proprii. Ei bine în cadrul lui "No Cover" este căutată o trupă (sau artist) care nu a intrat încă în mainstream şi care să zguduie scena cu riff-urile şi ideile sale revoluţionare. În juriu se află Alice Cooper, dar şi Lzzy Hale de la Halestorm, plus Gavin Rossdale de la Bush. Pe lângă ei vor mai judeca prestaţiile de pe scenă şi chitaristul Tosin Abasi de la Animals As Leaders şi solistul Bishop Briggs. Liderul trupei Sleeping With Sirens, Kellin Quinn va fi gazda, alături de Caity Babs, de la SiriusXM. De interviuri se va ocupa corespondentul MTV Matt Pinfield. La finalul primului sezon de talent show, artistul sau trupa care câştigă îşi va asigura un contract cu 6 cifre cu Sumerian Records, reprezentare managerială de la UTA şi management de la Shelter Music Group. În plus va avea garantată apariţia la marile festivaluri muzicale şi timp de înregistrări asigurat la Nightbird Recording Studios. Gibson vine cu echipament, iar artiştii primesc şi contracte cu branduri, oportunităţi de licenţiere şi altele. Primul sezon va fi filmat la sala de concerte Troubadour din West Hollywood, California. Acolo a cântat Elton John în premieră în SUA şi acolo au fost descoperiţi artişti ca Neil Young, Bob Dylan şi Joni Mitchell. O parte din filmări are loc şi la Sunset Marquis Hotel, în aceeaşi zonă. Artişti solo şi trupe pot participa după înscrierea pe acest site. Concurenţii trebuie să înscrie piese originale, fotografii şi clipuri video. Shelter Music Group, care se va ocupa de managementul artiştilor pe viitor are în portofoliu nume ca Fleetwood Mac, ZZ Top, A Perfect Circle, Johnny Depp şi mulţi alţii. Aşteptăm şi la noi acest format de emisiune, pentru un salt de popularitate al genului rock la nivel local şi o şansă dată formaţiilor la început de drum. Juratul Alice Cooper a lansat recent piesa "Elected", începând o falsă campanie prezidenţială la alegerile curente.