5 Seconds of Summer pot fi descrişi cel mai bine drept o versiune întunecată de boy band. E ca şi cum N'Sync sau Back Street Boys ar fi împrumutat din gândurile negre ale lui Trent Reznor şi din sintetizatoarele sale muşcătoare. "Easier" este o etalare a celor mai înalte note cântate de aceşti băieţi. Muzicienii prefaţează cu acest single un viitor album, pe care îl declară inspirat de grupuri ca Depeche Mode şi Tears for Fears.

Piesa nouă poate fi încadrată în zona New Wave şi dark pop, iar videoclipul este regizat de Grant Singer. Acţiunea se petrece într-o peşteră plină cu lumânări, unde singurul ritual este dansul lasciv şi cântatul frenetic. Solistul pare un Prometeu înlănţuit de microfon, iar noua epocă 5 Seconds of Summer este prezentată prin portrete în flăcări ale artiştilor din formaţie.

Versurile fac aluzie la eterna întrebare "să rămân într-o relaţie toxică sau să plec?". Spre finalul clipului solistul şi liderul trupei, Luke Hemmings parcurge un coridor plin de portrete ale colegilor din 5SOS arzând. Trecerea la un sunet mai întunecat nu este întâmplătoare, pentru a fost găsită o puternică inspiraţie pentru noul material discografic în ritmul industrial al anilor '80 şi '90.

"Closer" de la Nine Inch Nails este dat ca exemplu perfect pentru ceea ce urmează pentru băieţi. "Easier" este doar un aperitiv pentru albumul cu numărul 4. Până la debut are loc un turneu alături de Chainsmokers din această toamnă, iar până la final de an ar trebui să fie gata şi noul LP.

5 Seconds of Summer este o trupă de pop rock din Australia, înfiinţată în 2011. Are 4 membri, toţi celebrităţi pe Youtube, care postau coveruri de melodii celebre în perioada 2011-2012. Momentul lor de glorie a venit odată cu participarea la turneul One Direction, cântând în deschiderea acelui boy band. Au urmat 3 albume care au ajuns toate pe primele locuri Billboard 200.

Piesele grupului au fost ascultate de peste 7 miliarde de ori.