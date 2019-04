Videoclipul include atât versuri, cât şi secvenţe din serialul HBO, care se apropie de final. Vedem momente cheie de pe parcursul celor 8 sezoane şi evoluţia copiilor cu daruri speciale ai casei Stark, Bran şi Arya. Apar şi figuri care au părăsit universul GoT de ani buni, precum Ned Stark sau Lady Catelyn. Prăbuşirea Zidului din Nord de la final de sezon 7 este perfect sincronizată cu versurile despre ziduri fragile.

Crescendo-ul vocii lui Florence Welch accelerează drama inevitabilă care se pregăteşte odată cu sosirea armatei de White Walkers. Înainte de a fi o piesă de jale, "Jenny of Oldstones" este o piesă de dragoste, despre dragostea pierdută şi fantasmele unei tinere numite Jenny. Ramin Djawadi, omul responsabil cu coloana sonoră a serialui HBO a compus această piesă, însufleţită de Florence and The Machine.

De altfel trupa este singura care apare cu o piesă într-un episod din sezonul final "GoT", dar nu e străină de colaborările cu acest fenomen media. Piesa "Seven Devils" a grupului (de pe albumul "Ceremonials" din 2011) a fost folosită în trailerul pentru sezonul 2 al serialului. Florence a declarat despre această asociere cu fenomenul TV:

Muzica celtică a fost mereu în sângele meu, aşa că am simţit nevoia să fac ceva în această privinţă. Magia şi ritualurile din Game of Thrones, dar şi costumele m-au atras mereu.

"Game of Thrones" va avea în curând un album dedicat de piese inspirate de cele 8 sezoane de lupte pentru Tronul de Fier. Se numeşte "For the Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones)" şi include contribuţii din partea unor artişti ca SZA, The Weeknd, Travis Scott, dar şi Matt Bellamy de la Muse. Artistul a compus o melodie special pentru fenomenul HBO şi a cântat-o live cu ceva vreme în urmă.

Între timp Florence and the Machine se pregăteşte de un turneu nord american, pentru promovarea albumului din 2018 "High as Hope". Trupa va ajunge în România în acest an, la festivalul Electric Castle.