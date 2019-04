Vezi tracklistul albumului "For The Throne", soundtrack al ultimului sezon "Game of Thrones"

Producătorii serialului "Game of Thrones" au dezvăluit tracklistul celui mai așteptat soundtrack al momentului. Albumul "For The Throne" conține 14 melodii, inclusiv piesa compusă de Matt Bellamy de la Muse, "Pray".

Momentul culminant al lansării soundtrack-ului "For The Throne" se apropie. Pe 26 aprilie, fanii popularului serial "Game of Thrones" vor putea asculta anticipatul album cu piese compuse pentru ultimul sezon.

"For The Throne" va fi disponibil și în varianta vinyl, beneficiind de 11 variante. Nouă dintre acestea au pe copertă stema fiecărei Case din serial. Există, de asemenea, o variantă de vinyl color cu tema "Fire and Ice", precum și cea standard. Vinylurile vor fi lansate pe 26 iulie.

Eclecticul material conține melodii interpretate de artiști din muzica pop, rap, folk, indie, alternativ, electro și rock. În tracklist se regăsesc A$AP Rocky, Mumford & Sons, Ellie Goulding, SZA, Chloe x Halle, Jacob Banks, James Arthur, Joey Bada$$, Lennon Stella, Lil Peep, Maren Morris, Matthew Bellamy (MUSE), Rosalía featuring A. Chal, The Lumineers, Ty Dolla $ign și X Ambassadors.

Tracklist "For the Throne" (soundtrack "Game of Throne"):

"Kingdom Of One" – Maren Morris "Power Is Power" – SZA, The Weeknd, Travis Scott "Nightshade" – The Lumineers "Hollow Crown" – Ellie Goulding "Baptize Me" – X Ambassadors feat. Jacob Banks "Too Many Gods" – A$AP Rocky & Joey Bada$$ "Turn On Me" – The National "From The Grave" – James Arthur "Me Traicionaste" – ROSALÍA feat. A.CHAL "When I Lie" (Remix) – Lil Peep feat. Ty Dolla $ign "Love Can Kill" – Lennon Stella "Wolf At Your Door" – Chloe x Halle "Devil In Your Eye" – Mumford & Sons "Pray (High Valyrian)" – Matt Bellamy

Melodii lansate de pe soundtrack-ul "For The Throne"

Două dintre melodiile de pe soundtrack au devenit disponibile online. Este vorba despre piesa lui Maren Morris - "Kingdom Of One" - și melodia celor de la The Lumineers - "Nightshade".

Piesa "Pray", compusă de Matt Bellamy special pentru serial, este disponibilă și ea online, într-o versiune live.

Game of Thrones este un serial de televiziune, fantezie medievală, produs de HBO pe baza scrierilor lui George R. R. Martin cu același nume. Premiera a avut loc pe 17 aprilie 2011 în Statele Unite și pe 18 aprilie în România. Inspirat din celebra serie de romane "Cântec de gheață și foc", serialul se învârte în jurul Tronului de Fier și al regatelor și familiilor, printre cele mai importante numărându-se Stark, Lannister, Targaryen, Baratheon, Tyrell, Tully, Martell, Greyjoy și Arryn.

Fanii producţiei HBO îl vor putea întâlni pe Vladimir Furdik, aka The Night King, la următoarea ediţie East European Comic Con, ce va avea loc în perioada 24 - 26 mai la Romexpo.