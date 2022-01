Masterpiece, prima trupă tribut Metallica din România, concertează în aprilie la Quantic

Ce e unic la aceste concerte aniversare de 40 de ani e că Metallica a cântat unele piese ce nu au mai fost auzite live niciodată sau de peste 20 de ani. În cazul în care eraţi curioşi, aflaţi că 16 decembrie este oficial data de aniversare Metallica, momentul zero al fondării trupei. Oraşul San Francisco a declarat de altfel acea dată drept "Metallica Day". Ce e drept grupul provenea din altă zonă, dar s-a stabilit în anii '80 în Bay Area şi alături de Exodus a ajutat la popularizarea thrash-ului.

Ce a făcut concertele din decembrie 2021 speciale e factul că că Metallica a cântat cel puţin o piesă de pe toate albumele de studio lansate în cei 40 de ani de carieră. Probabil melodia cea mai surprinzătoare din setlist a fost "Fixxxer", ultima de pe "Reload", care nu s-a mai auzit live până acum. Pe 19 decembrie au fost interpretate melodii pe care Hetfield, Lars and co nu le-au mai etalat în faţa publicului de decenii.

Iată selist-ul pentru concertul de pe 17 decembrie:

01. The Ecstasy Of Gold (intro)

02. Hit The Lights

03. Creeping Death

04. Trapped Under Ice

05. Welcome Home (Sanitarium)

06. Orion

07. The Shortest Straw

08. One

09. Sad But True

10. Nothing Else Matters

11. King Nothing

12. Fixxxer (live debut)

13. Breadfan

14. No Leaf Clover

15. Frantic

16. The Day That Never Comes

17. Şpiţ Out The Bone

Iar seara de 19 decembrie ne-a adus următoarele interpretări live:

01. Hardwired

02. The End Of The Line

03. Dirty Window

04. I Disappear

05. Am I Evil? (DIAMOND HEAD cover)

06. The Memory Remains

07. Fuel

08. Bleeding Me

09. Wasting My Hate

10. The Unforgiven

11. Enter Sandman

12. Harvester Of Sorrow

13. Master Of Puppets

14. Fade To Black

15. Whiplash

16. Seek & Destroy

Şi acum momentul pe care îl aşteptaţi cu toţii:

Cum puteţi urmări concertele?

Aveţi două variante: fie accesând The Coda Collection cu un VPN de SUA şi un trial de 7 zile, fie aveţi răbdare până pe 24 decembrie, când începe streaming-ul concertelor pe Amazon Prime. Serviciul de streaming e disponibil şi în România. Totuşi concertele vor sta pe platforma doar până pe 27 decembrie, deci puteţi organiza un Crăciun Metallica cu prietenii.

Partea bună e ca pe platformă găsiţi şi alte filme-concert legendare Metallica, "Cunning Stunts" şi "Orgullo, Pasión, y Gloria: Tres Noches en la Ciudad de México".