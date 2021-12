Urmărește prestațiile finaliștilor SuperStar România din live-ul 3 - VIDEO

În cel de-al 3-lea live SuperStar România 4 concurenți au fost propulsați către Marea Finală. Pretendenții la titlu au impresionat prin voce, creativitate, prestanță scenică și abilitatea de a transmite emoție, câștigând astfel voturile publicului. Finaliștii Alessandro Mucea, Alexandru Precup, Maria Jugănaru și Romina Apostol au interpretat, fiecare, câte două piese, momentele lor trecând prin filtrul juraților și al telespectatorilor. Decizia finală a fost luată de cei de acasă, comentariile oferite de Smiley, Carla's Dreams, Raluka și Marius Moga evidențiind anumite plusuri și minusuri ale concurenților.

Ce piese au interpretat finaliștii SuperStar România în live-ul 3

Alessandro Mucea (18 ani), concurentul considerat încă de la audiții favoritul la titlu

Alessandro a interpretat două piese ce i-au pus în valoare timbrul vocal - "I See Fire", cunoscuta piesa compusă de Ed Sheeran pentru coloana sonoră a filmului "The Hobbit: The Desolation of Smaug", și "Way Down We Go", a trupei islandeze de rock Kaleo, ce a fost hit în Statele Unite și UK, regăsindu-se și pe albumul "FIFA 16 soundtrack". Ambele piese s-au bucurat de expunere intensă pe radio, cu precădere single-ul lui Ed Sheeran, care a fost și remixat.

Alexandru Precup (27 de ani), concurentul care a evoluat de la o ediție SuperStar la alta

Alexandru a ales din nou să interpreteze piese cu mesaj, de o complexitate ridicată. "In The End", de la Linkin Park, a fost cântată pe două voci, Alexandru preluând și partea de rap a lui Mike Shinoda, dar și refrenul cântat de Chester Bennington. Cea de-a doua alegere muzicală a fost "Bang Bang", piesa din anii '60 cântată de Nancy Sinatra și readusă în mainstream de Quentin Tarantino, prin introducerea ei pe soundtrack-ul blockbuster-ului "Kill Bill Vol. 1" (2003).

Maria Jugănaru (17 ani), concurenta creativă care spune povești pe scenă

Maria și-a expus în live-ul 3 multiplele sale calități. Dincolo de voce și abilitatea de a face spectacol, tânăra adolescentă știe să cânte la mai multe instrumente. Pe piesa "Somewhere Over The Rainbow", a lui Israel Kamakawiwoʻole, a arătat publicului că poate cânta la ukulele, iar piesa "The Unforgiven", a trupei Metallica, i-a oferit prilejul de a se așeza la pian.

Romina Apostol (16 ani), concurenta cu voce puternică și ambiție de fier

Romina a demonstrat că indiferent în ce etapă a concursului s-ar afla, face față cu brio emoțiilor. Cea mai tânără finalistă de la SuperStar și-a ales piese care-i permit să-și arate ambitusul vocal. "Love Is Blindness", a trupei U2, a fost cântată cu piciorul pe accelerație, la fel fiind abordată și piesa "One Night Only", de pe coloana sonoră a filmului "Dreamgirls" (2006).

Cele 8 momente ale finaliștilor SuperStar România și comentariile juraților

Marea Finală SuperStar România va avea loc vineri, pe 17 decembrie. Emisiunea va fi transmisă pe PRO TV, de la 20:30. Câștigătorul va intra în posesia unui premiu în valoare de un milion de lei.