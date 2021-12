LIVE-ul 2 SuperStar România vine cu surprize din partea juraților și piese memorabile pregătite de concurenți

În această seară, Papagalul se întoarce la Masked Singer România și pune la cale un plan de răzbunare împotriva celor patru detectivi care l-au demascat și i-au anulat șansele de a pune ciocul pe marele trofeu. Supărat că a fost scos din concurs și demascat, Papagalul își dorește ca detectivii să afle mai repede identitatea tuturor vedetelor.

Surprizele nu se opresc, însă, aici. Pentru a duce la bun sfârșit misiunea și a-și recupera colega, cei trei detectivi și-au adus întăriri. La masa detectivilor se va așeza Irina Rimes, cea care a dat viață uneia dintre cele mai iubite măști din primul sezon - Căpcăunul.

"Credeați că ați scăpat de Papagal, mare greșeală, răzbunarea mea abia acum începe. V-am răpit membrul cel mai de preț al juriului, cea care se laudă că m-a descoperit și sunt pus pe rele. Dar da, puteți să o răscumpărați. Cu ce preț? De când am fost scos din concurs, nu am dormit o noapte, am tras cu urechea, am spionat tot ce se întâmplă în culise, am adunat informații importante despre celelalte măști și v-am pregătit câte un plic cu secretele cele mai de preț ale vedetelor rămase în concurs. Acesta este prețul răscumpărării: deschideți pe rând fiecare indiciu oferit de mine și să-i demascați pe toți".