Urmărește concurenții din primul LIVE SuperStar România și află cine a trecut mai departe - VIDEO

Prima emisiune SuperStar România transmisă live a avut loc miercuri seară, de Ziua Națională a României. Pe scenă au urcat 10 concurenți: cei 8 care se calificaseră după semifinale și doi concurenți cu Wild Card, salvați de voturile publicului.

Cine au fost concurenții cu Wild Card care au cântat în primul LIVE SuperStar România

Numele concurenților care au primit încă o șansă, în urma susținerii publicului, au fost Artiom Topal și Maria Ojică. Celelalte două concurente, Bianca Bîsceanu și Mădălina Țurcan, au părăsit competiția, pierzând oportunitatea de a cânta în ediția liva SuperStar România de pe 1 decembrie.

Concurenții calificați după primul LIVE SuperStar România

În prima ediție live, fiecare dintre cei 10 concurenți au interpretat câte o piesă. Doar 8 dintre ei au reușit să treacă mai departe, decizia fiind luată exlusiv de public, prin vot.

Concurenții calificați în următorul LIVE SuperStar, ce se va difuza pe 3 decembrie, sunt: Maria Jugănaru, Maria Ojică, Alexandru Precup, Romina Apostol, Alessandro Mucea, Artiom Topal, Victoria Peşterean şi Naomi Prie.

Ambii concurenți cu Wild Card, respectiv Artiom și Maria, au trecut mai departe.

Momentele concurenților din LIVE-ul SuperStar România de pe 1 decembrie

Primul LIVE SuperStar România: Alessandro Mucea - "She's Out of My Life" (cover Michael Jackson)

Primul LIVE SuperStar România: Maria Ojică - "Always Remember Us This Way" (cover Lady Gaga)

Primul LIVE SuperStar România: Alexandru Precup - "Nina Cried Power" (cover Hozier)

Primul LIVE SuperStar România: Victoria Peșterean: "Don't Speak" (cover No Doubt)

Primul LIVE SuperStar România: Romina Apostol - "Ziua Vrăjitoarelor" (cover Cargo)

Primul LIVE SuperStar România: Ana Stănciulescu - "Halo" (cover Beyonce)

Primul LIVE SuperStar România: Artiom Topal: "When Doves Cry cover Prince)

Primul LIVE SuperStar România: Daniel Șveț - "I Feel Good" (cover James Brown)

Primul LIVE SuperStar România: Maria Jugănaru - "Când s-o-mpărțit norocu" (cover Ducu Bertzi)

Primul LIVE SuperStar România: Naomi Prie - I'm Not The Only One" (cover Sam Smith)

SuperStar România continuă cu o nouă ediție live vineri, 3 decembrie. Emisiunea va putea fi urmărită pe PRO TV, de la 20:30.

Pe 10 decembrie se va difuza încă o ediție live, iar pe 17 decembrie va avea loc Marea Finală SuperStar România. Concurentul care va fi desemnat câștigător va intra în posesia unui premiu în valoare de un milion de lei.