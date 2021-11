X Factor 2021 a ajuns la etapa de Bootcamp; află cum a decurs prima rundă

Spectacolul vocilor a continuat pe 29 octombrie la X Factor. Ediția a adus din nou în atenția publicului concurenți dornici să demonstreze talentul pe care îl dețin. Voci puternice, momente pline de emoție, dar și interpretări mai puțin fericite au creat o seară de vineri completă.

Despre echipele X Factor 2021:

Anul acesta, Ștefan va antrena băieții sub 24 de ani, Loredana se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Delia este liderul grupurilor, iar Florin Ristei le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani.

De asemenea, fiecare jurat are disponibile 10 locuri în echipa sa. Concurenții care primesc 3 DA rămân în concurs și sunt puși pe o listă de așteptare, iar cei care primesc 4 DA merg direct în bootcamp.

Ce concurenți au urcat pe scenă în a zecea seară de X Factor 2021:

Max Corfini

Max are 53 de ani și este originar din Italia. Muzica e marea sa pasiune, însă concurentul a spus că se ocupă și de terapie. Are o mică afacere cu soția sa. Pe scena de la X Factor 2021, Max a creat un adevărat spectacol. A interpretat piesa "On Brodway" și i-a cucerit pe jurați, primind 4 DA.

"Sunteți un special, sunteți plin de energie, sunteți altceva pentru X Factor!", a declarat Delia.

Alina Statie

Alina cântă la evenimente, de la nunți, botezuri și cumetrii, la puburi și cluburi. Concurenta a declarat că de trei ani a început să compună și muzică și să își realizeze propriile videoclipuri. "Fata cu părul verde" a urcat pe scenă plină de încredere și i-a surprins pe jurați cu un mash-up.

"Mi-a plăcut teribil! Pentru mine a fost mișto! Chiar mișto!", a declarat Ștefan Bănică.

Alina a interpretat "Ederlezi" și "River" (Bishop Briggs) și a primit 3 DA. Rămâne de văzut dacă va intra în echipa Loredanei sau va face parte dintr-un grup antrenat de Delia.

Lorenzo Valenti

Lorenzo a venit pe scena X Factor din Bergamo, Italia. Are 20 de ani și marea sa pasiune este muzica. Face canto de la 10 ani, a terminat un liceu de muzică, cântă la pian și vioară. Concurentul a ales să interpreteze piesa "Human" (Rag'n'Bone Man).

Delia, Loredana și Florin au fost plăcut surprinși de prestația lui Lorenzo. Ștefan, pe de altă parte, a fost de părere că a falsat. Lorenzo este pe lista de așteptare cu 3 DA.

Mr. Kills

Mr. Kills, cunoscut din trecut ca Cocoon Kills, a revenit la X Factor pentru a treia oară. Ioan Mardare, pe numele său real, concurentul a fost la fel de tăcut ca și în edițiile trecute. Cu toate acestea, a reușit să primească 3 DA din partea juraților. Mr. Kills a interpretat o piesă proprie.

Cristina Bondoc

Cristina este profesoară de canto și a declarat că muzica este totul pentru ea. În 2012 a participat la Vocea României, iar acum, după aproape 10 ani, a revenit pe scena concursurile muzicale. Cristina a interpretat "Dancing with the devil", o piesă cu un mesaj puternic, ce i-a pus vocea în valoare.

Jurații au apreciat tehnica vocală a concurentei și emoția transmisă. Cristina a primit 3 DA.

"Wow! Spectaculos a fost momentul! Ai fost senzațională!", a declarat Delia.

Seba Grada

De profesie medic, Seba are 30 de ani și este din Arad. Concurentul a mărturisit că își iubește meseria. În aceeași măsură, este pasionat de muzică și de multe ori cântă la spital. Seba i-a emoționat pe jurați cu piesa "Words" și a primit 3 DA. Concurentul se află pe lista de așteptare a Loredanei.

"Ai venit, ai cântat. Simplu și de efect", a spus Florin Ristei.

Daudia

Daudia este un duo italian. Cei doi muzicieni formează un cuplu atât pe scenă, cât și în viața reală. Daudia a mai participat la X Factor România în 2017. Și-au dorit să repete experiența, astfel că au revenit la cel de-al zecelea sezon al emisiunii. Concurenții au interpretat un cover special al piesei "Jerusalema" și au primit 3 DA.

"Sunteți foarte frumoși împreună. M-am îndrăgostit de voi!", le-a transmis Delia.

Ricardo Mazzi

Italia pune stăpânire pe X Factor anul acesta. Ricardo are 16 ani și vine din Regio Emilia, un orășel din nordul Italiei. Concurentul este elev la un liceu de Științe Naturale și studiază, în același timp, și vioara la un institut de profil. Ricardo i-a surprins pe jurați cu momentul său. A interpretat piesa "Let's Get It On" și a primit 4 DA.

"Ești un personaj foarte mișto! Eu zic că nu e nicio urmă de îndoială că o să iei patru DA. Primul e de la mine, DA!", a spus Florin.

The Jazzy Jo Experience

Ioana Sihota, cunoscută ca Jazzy Jo, împreună cu Adrian Neagu, Rareș Neagoe și Cauê de Marinis formează trupa The Jazzy Jo Experience. Pe scena X Factor, în această seară, au urcat doar Ioana Sihota și Adrian Neagu. Muzicienii au cântat o piesă proprie și merg direct în Bootcamp cu 4 DA.