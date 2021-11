Jessica Simpson revine după un deceniu cu piesa "Particles" - VIDEO

Ultimul material lansat de Jessica a fost un EP cu 6 piese apărut în 2021, inclus în audiobook-ul memoriilor sale, "Open Book". Totuşi ultimul album tradiţional a apărut de abia în 2010, "Happy Christmas", iar ultimul LP fără tematica de sărbători a fost "Do You Know" (2008), cu o tentativă de a trece de la pop la country. Revenirea la muzică se petrece după o perioadă grea în viaţa artistei.

Jessica Simpson a dezvăluit în biografia sa că s-a luptat cu dependenţa de alcool şi pastile. În noiembrie 2021 a sărbătorit 4 ani de abstinenţă. Totuşi Jessica a fost văzută tot mai rar pe scenă în ultimii ani, preferând să se ocupe de colecţia sa de modă şi de familia sa, formată din soţul Eric Johnson şi cei 3 copii.

Este interesantă alegerea piesei "Particles" de la Nothing But Thieves pentru aceasta revenire. E important şi modul sensibil în care este atacată melodia, doar voce şi pian, însoţite de un videoclip intim, doar Jessica, un microfon şi lumânări aprinse într-un iatac cu ferestre colorate. Spre finalul piesei auzim că tăria vocii Jessicăi nu a fost ştirbită de turbulenţele din ultimii ani. Videoclipul este regizat de Justin Coloma.

Nothing But Thieves a lansat piesa "Particles" în 2017, ca un single extras de pe piesa "Broken Machine". Clipul său oficial a strâns peste 2.9 milioane de vizualizări şi e foarte apreciat de fani. Melodia se cântă totuşi în alt registru, de rock alternativ, dar sensibilitatea este acolo.

Jessica Ann Simpson a semnat cu Columbia Records la 17 ani şi a lansat albumul de debut, "Sweet Kisses" în 1999. Marele hit avea să devină totuşi "Irresistible", lansat în 2001, care a primit discul de aur. O vom reţine şi pentru apariţia în filmul "The Dukes of Hazard", în rolul lui Daisy Duke, pentru care a înregistrat un cover după piesa "These Boots Are Made for Walkin'".

Cântăreaţa are şi multiple show-uri televizate la activ, de la "Fashion Star", la "Newlyweds" de pe MTV. Cartea sa de memorii, "Open Book" a vândut peste 59.000 de copii în prima săptămână, devenind best seller The New York Times.