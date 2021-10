Ozzy Osbourne oferă detalii despre noul său album: apariţii ale lui Eric Clapton, Zakk Wylde

Ozzy Osbourne a discutat cu Billy Morison, alături de care găzduieşte show-ul radio "Ozzy Speaks" despre planurile sale de viitor. Cei doi au vorbit despre colaborările cu Post Malone şi Elton John pe piesele de pe ultimul album, "Ordinary Man", lansat în 2020. La noul album "Prinţul Întunericului" va lucra din nou cu producătorul Andrew Watt, pe care l-a cunoscut prin colaborarea cu Post Malone.

Watt i-a dat de altfel şi poftă de viaţă şi de lucru veteranului rocker şi a fost scânteia din spatele ultimului disc. În ce priveşte viitorul material, pe el vor apărea Jeff Beck, Eric Clapton, Tony Iommi şi Zakk Wylde, acesta din urmă colaborând cu Ozzy timp de mai bine de 3 decenii şi făcând parte din toate proiectele sale muzicale.

Iată ce a declarat Ozzy:

Când vine vorba de colaborare cu alţi muzicieni, trebuie doar să scrii piesa şi apoi îi rogi să cânte ceea ce le dai. Partea bună e că este interesant să lucrezi cu altă persoană. Partea rea e că dacă nu funcţionează nu poţi să renunţi la melodie pentru că se va supăra colaboratorul.

Ozzy a amintit şi că a primit deja versuri de la Eric Clapton, unele care fac aluzie la Mântuitor şi că nu era sigur despre această abordare. Totuşi a fost plăcut impresionat de solo-ul primit de la chitarist. În primăvara lui 2021 solistul Black Sabbath a spus într-un interviu cu Metal Hammer că el şi Andrew finalizaseră 15 piese pentru următorul LP de studio şi că avea acelaşi timp şi metodă de producţie.

Watt a luat legătura cu Osbourne după ce a cunoscut-o e fiica sa, Kelly la petrecerea unui prieten. Acolo s-a născut şi ideea unei colaborări cu Post Malone, care avea să devină piesa "Take What You Want", inclusă pe albumul "Hollywood's Bleeding" al rapperului. Posty avea să îi întoarcă favoarea rockerului, apărând pe o piesă de pe albumul său din 2020 numită "It's a Raid". Pe acel album a cântat la chitară Andrew Watt, la bas Duff McKagan de la Guns N' Roses şi la tobe Chad Smith de la Red Hot Chili Peppers.

De această dată la bas contribuie Robert Trujillo de la Metallica, iar Taylor Hawkins de la Foo Fighters a contribuit cu track-uri care sunt inspirate de modul în care cânta Ozzy în anii '80, el fiind un mare fan al acelui stil.