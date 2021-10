Nicole Cherry a venit cu un roast curajos la iUmor sezonul 11 despre copiii vedetă

Nicole Cherry a intrat în Trending pe locul 15 cu acest roast, venit la o săptămână după premiera sezonului 11 iUmor, în care Selly a intrat în trending cu un roast la adresa lui Cheloo şi a influencerilor. Pe 2 octombrie tânăra de 22 de ani a vorbit despre efeminarea lui Mihai Bendeac şi despre ruşinea lui Vlad Drăgulin de a fi parte a emisiunii iUmor. Nicole a făcut o paralelă între Macalauy Culkin din "Home Alone" şi Dorian Popa, dar şi restul membrilor Lala Band, foşti copii vedetă care au ieşit din lumină reflectoarelor.

A vorbit despre Ana Baniciu şi săritul în piscină, despre Alina Eremia şi promiscuitate, dar şi despre pasiunea lui Mihai Bendeac pentru acea artistă. Invitatul special al episodului 2 iUmor a adus vorba despre obsesia Deliei pentru selfie-uri, dar şi lipsa de selfie-uri de pe Instagram-ul lui Dan Badea, din cauza... mâinilor scurte. A spus răutăţi şi despre Laura Cosoi, Andrei Duban, Medeea Marinescu şi imaginea sa nobilă, dar şi blocarea în personajul Maria Mirabela.

Numărul lui Nicole a mers în cerc, invitata întrebându-se ce poate face un fost copil minune în 2021, inclusiv ea. Nu a lipsit paralela cu Cleopatra Stratan, făcută de Mihai Bendeac, dar şi de invitată. A fost şi un mic compliment la adresa trupei Paraziţii, pe care Nicole o respectă mai mult decât pe Ştefan Bănica, sau cel puţin aşa a declarat.

Artista a lansat în acest an piesa "Scrie-mi pe suflet", iar la început de 2021 ne-a prezentat colaborarea cu Jenn Morel "No Te Sale". La final de 2020 a cântat o piesă de Crăciun cu trupa Feelings, iar tot anul trecut ne oferea în vară o piesă cu ritmuri latino, "Mujer Latina". Episodul 2 iUmor sezonul 11 a inclus un număr de magie cu cărţi al lui Arkadio Jose, stand up cu Gabriel Gherghe, un one man show cu Ştefan Roman. Am văzut şi cea mai rapidă schimbare de ţinute din istoria iUmor, prin magia lui Solange Kardinaly.

Kiara Anca Firan a făcut senzaţie cu numărul său de standup, în vreme ce Cristian Popa a venit cu un personaj aparte ca look şi cu glume de pe Internet.