Foo Fighters, Jay-Z, Tina Turner au fost introduşi în Rock & Roll Hall of Fame

Foo Fighters este considerat un nume mare în rock-ul alternativ şi a ajuns să fie definit ca un grup "stadium rock". Acum virează spre disco şi devine Dee Gees, o trupă tribut pentru Bee Gees. Rezultatul acestui proiect trăznit va fi un album care include 4 coveruri după legendara formaţie. Primul este "You Should Be Dancing", ocazie cu care auzim vocea lui Dave Grohl urcând cum nu a mai făcut-o până acum.

Avem şi un cor feminin pentru backing vocals şi lumini colorate în clipul oficial... pentru că nu ar fi disco fără ele. Şi pentru că nu se putea fără un strop de rock pur marca Dave Grohl, a doua parte a piesei este marcată de o chitară mai pregnantă şi chiar câteva mici solo-uri strecurate printre părţile clasice ale single-ului.

Albumul complet va sosi cu ocazia Record Store Day, ediţia din SUA, pe 17 iulie 2021. Cele 4 piese alese pentru coveruri sunt mega hiturile Bee Gees din anii '70 "Night Fever", "Tragerdy", "You Should be Dancing" şi "More Than a Woman". Prima parte a LP-ului va include şi o versiune a piesei "Shadow Dancing" a lui Andy Gibb, care a petrecut 7 săptămâni pe locul întâi în topurile din SUA în 1978. A doua parte a LP-ului va include 5 versiuni live ale pieselor de pe ultimul album Foo Fighters, "Medicine at Midnight", lansat în februarie 2021.

Dave Grohl va avea serios de muncă pentru a emula falsetto-ul lui Barry Gibb, dar se apropie judecând după primul release. Discul de coveruri se numeşte "Hail Satin". Cu câteva săptămâni în urmă s-a viralizat un clip cu Dave Grohl, care explica influenţele muzicii disco din spatele piesei Nirvana "Nevermind".

În 2021 Foo Fighters a intrat în Rock and Roll Hall of Fame, alături de Jay-Z, Tina Turner, The Go Go's, Todd Rundgren şi Carole King. Grohl intrase deja în acest panteon şi cu Nirvana.