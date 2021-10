Kylie Minogue a lansat o piesă disco, "Kiss of Life", alături de Jessie Ware

Pe lângă un bas jucăuş şi voci şoptite avem coruri feminine hipnotizante şi îndemnuri la dans cât mai senzual. "Kiss of Life" este un single extras de pe albumul nou al lui Kylie Minogue, "DISCO: Guest List Edition". Acest LP este o versiune regândită a albumului "Disco" lansat de Kylie în 2020, cu extra artişti în rol de colaboratori şi câteva piese noi. Noul material discografic va sosi pe 12 noiembrie prin casa de discuri BMG.

Pe lângă single-ul în colaborare cu Jessie Ware, artista australiană a mai lansat colaborarea cu Years & Years "A Second to Midnight", dar şi "Can's Stop Writing Songs About You", alături de legenda disco Gloria Gaynor. "Kiss of Life" a fost compusă de către Kylie şi Jessie, alături de James Ford, Danny Parker şi Shungudzo. Şi Dua Lipa a canalizat sound-ul retro al ultimului său LP pe o colaborare cu Kylie, un remix Studio 2054 al track-ului "Real Groove".

Pasionaţii de muzică electronică vor savura în noiembrie şi remix-uri de la Basement Jaxx, Purple Disco Machine şi Syn Cole pe "DISCO: Guest List Edition". Va exista şi o ediţie Deluxe de album "DISCO", care include 3 CD-uri, 1 DVD şi un Blu-Ray, cu reprezentaţia "Infinite Disco" din 2020.

Jessie Ware are la activ 4 albume până acum, inclusiv cel din 2020 "What's Your Pleasure?". Artista din Londra este activă din 2009 şi este compozitor, muzician, dar şi podcaster. Podcastul său se numeşte "Table Manners" şi îl realizează alături de mama sa. A debutat la final de an 2017 şi include câte un oaspete nou în fiecare săptămână. Show-ul are 10 sezoane şi i-a avut ca invitaţi până acum pe Ed Sheeran, Randy Jackson, Paloma Faith, Paul McCartney şi mulţi alţii.

Kylie Minogue şi-a început cariera în actorie în 1979, în 1987 în muzică şi este artistul feminin australian cu cele mai mari vânzări din toate timpurile: peste 70 de milioane de albume la nivel global. S-a reinventat periodic în muzică şi fashion şi are premii Grammy, Brit Awards şi ARIA la activ.