David Lee Roth îşi anunţă retragerea din muzică; Solistul Van Halen încheie cariera cu o rezidenţă în Las Vegas

Chiar şi la această vârstă artistul a rămas plin de energie şi mereu pus pe şotii, aşa cum a dovedit-o la podcastul lui Joe Rogan din acest an. Formaţia Van Halen şi-a început drumul în muzică în timpul liceului, iar povestea a fost dusă mai departe până ce trupa s-a despărţit în 1984. Apoi a venit reuniunea din 1996 şi s-a mai încercat o reuniune în 2001, dar fără mare succes, plus acel LP neaşteptat din 2012.

Cariera solo a lui David Lee Roth a început în 1985 şi era o perioadă când primea chiar cecuri în alb de la producătorii de filme. CBS Films îi dedicase 20 de milioane de dolari, dar proiectul unui film centrat pe artist a picat. Roth avea să înfiinţeze un supergrup de artişti talentaţi în anii '80, avându-l pe Steve Vai la chitară, pe Billy Sheehan la bas şi pe Gregg Bissonette la tobe. Primul său LP alături de aceşti muzicieni a venit în iulie 1986, "Eat 'Em and Smile".

A inclus şi un neaşteptat cover după Frank Sinatra, dar şi piese cu influenţe jazz şi unele hard rock. În 1988 Roth lansa "Skyscraper", un LP experimental, care a vândut 2 milioane de unităţi în SUA. Roth a cochetat şi cu radioul, fiind gata să îl înlocuiască pe Howard Stern, bun prieten al său la Sirius Satellite Radio. Emisiunea sa a durat doar 4 luni şi s-a terminat cu un proces în 2006.

Viaţă personală a lui Roth e la fel de fascinantă ca şi cea muzicală: artistul nu a fost niciodată căsătorit, are o linie de cosmetice pentru pielea tatuată, are locuinţe în Japonia şi practică artele marţiale de 5 decenii. Este de asemenea un pictor apreciat şi are o licenţă de tehnician ambulanţier, participând la peste 200 de intervenţii. Are 6 albume cu Van Halen în perioada lor de glorie, din anii '70 şi '80 şi unul în 2012, "A Different Kind of Truth".

David Lee Roth împlineşte 67 de ani în această lună şi se pregăteşte de o rezidenţă în Las Vegas la House of Blues din cazinoul Mandalay Bay. Concertele au loc pe 31 decembrie 2021, 1 ianuarie 2022, 5, 7 şi 8 ianuarie 2022. Muzicianul considera că a dat tot ce avea de dat muzicii şi acum e momentul pentru o binemeritată odihnă odată cu retragerea sa. Pe 6 octombrie 2021 s-a împlinit un an de la moartea lui Eddie Van Halen, chitaristul formaţiei Van Halen şi forţa sa creatoare. Avea 65 de ani şi îi supravieţuieşte fiul Wolfgang Van Halen, care a cântat alături de tatăl său în trupa Van Halen.