David Lee Roth, solistul Van Halen a lansat o piesă nouă: "Giddy-up!"

David Lee Roth a lansat ultimul album solo tocmai în 2003, dar alături de Van Halen a lansat un LP numit "A Different Kind of Truth" în 2012. Îl găsim pe hexagenar în activitate în 2021, prin acest nou single, intitulat "Giddy-Up!". Este un track care primeşte o copertă ilustrată de acelaşi David Lee Roth. Melodia este jumătate poveste cu voce cool de erou al anilor '80 şi jumate imn glam ceva mai reţinut ca energie decât hiturile Van Halen. Ritmul impus de bas este cel care elevează această operă la o creaţie pe care să o poţi internaliza.

"Giddy-Up!" este una dintre cele 5 melodii care au rezultat din sesiunea The Roth Project înregistrată în toamna lui 2020. E vorba despre o serie de benzi desenate online narată de către Roth, cu muzica de la John 5 (chitarist Marilyn Manson şi Rob Zombie, care a contribuit cu bas şi chitara), Greg Bissonette (tobe) şi Brett Tuggle (clape). Luis Conte s-a ocupat de percuţie. Banda desenată cu 17 capitole include şi alte 4 piese pe care Roth le-a compus alături de John 5.

Ele au fost înregistrate de fapt cu câţiva ani în urmă la Henson Recording Studios din Hollywood, California. E vorba despre piesele "Somewhere Over the Rainbow Bar and Grill", "Alligator Pants", "Lo-Rez Sunset" şi "Manda Bala". Chitaristul John 5 a prins de fapt un gig cu David Lee Roth înainte să intre în trupele Marilyn Manson şi Rob Zombie, unde şi-a făcut un nume prin prestaţia sa. Ultimele planuri ale fostului solist Van Halen au inclus o rezistenţă în Las Vegas, amânată în primăvara lui 2020 pe termen nedeterminat.

Solistul a cântat în deschiderea concertelor de adio ale formaţiei KISS organizate în februarie şi martie 2020. În 2007 "Diamond Dave" a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al trupei Van Halen. Este activ în muzică din 1972 şi este cunoscut ca o persoană plină de energie, imprevizibilă, care tot face salturi şi tumbe pe scenă. A fost solist Van Halen în 3 etape: între 1974 şi 1985, în 1996 şi din 2006 până la desfiinţarea trupei din 2020, odată cu moartea lui Eddie Van Halen.