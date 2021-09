Demi Lovato şi G-Eazy se luptă cu demonii trecutului în noua piesă "Breakdown"

Acest track soseşte la doar câteva zile după ce G-Eazy a fost arestat pentru agresiune în New York. Muzicianul ar fi lovit 2 bărbaţi în faţa unui hotel. Versurile noului single sunt totuşi despre problemele cu legea ale rapperului din 2018, când a lovit un paznic în faţa unui club în Stockholm şi a fost acuzat şi de posesie de droguri. Demi Lovato a vorbit deschis în multiple rânduri despre supradoza suferită în 2018 şi momentul când a fost aproape de moarte. "Breakdown" are aici semnificaţia unei crize nervoase, a momentului când ajungi la limita de jos şi cedezi psihic.

G-Eazy cântă despre faptul că la 21 de ani avea un imperiu muzical şi că zeci sau sute de oameni depindeau de el. Şi rapperul are versuri despre abuzul de substanţe şi faptul că doar în ele îşi găsea refugiul după presiunea pusă de carieră şi aşteptările celor din jur. Videoclipul a fost regizat de Daniel CZ, care a mai colaborat cu G-Eazy în trecut.

La începutul lunii septembrie G-Eazy a anunţat mult aşteptatul succesor al albumului "These Things Happen" din 2014. LP-ul va sosi chiar în această lună şi se numi "These Things Happen Too". Pe numele său real Gerald Earl Gillum, artistul rap şi-a început cariera în 2008 şi a devenit cunoscut pentru duetul cu Halsey pe piesa "Him & I" şi pentru relaţia cu artista.

Demi Lovato a lansat recent un trailer pentru noul său serial "Unidentified With Demi Lovato", în care abordează una dintre pasiunile sale mai puţin cunoscute: vânătoarea de OZN-uri. Artista a dezvăluit în ultimul an că se identifica prin pronumele "them" şi "they" şi este non binară. În august Demi lansa piesa şi clipul "Melon Cake", single de pe albumul "Dancing With the Devil... The Art of Starting Over". Tânăra de 29 de ani a pornit şi un podcast numit "4D with Demi Lovato" şi a încheiat anul 2020 cu o piesă anti Trump, "Commander in Chief".