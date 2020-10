Demi Lovato a lansat o piesă anti Trump, "Commander In Chief" - AUDIO

Suntem în ultimele săptămâni dinainte de alegerile din SUA şi artiştii au început să se înscrie în tabăra lui Trump sau Biden. După ce Taylor Swift l-a susţinut public pe Biden, acum Demi Lovato a lansat un atac la adresa lui Trump, prin balada "Commander In Chief". Puteţi asculta piesa în articol.

"Commander In Chief" ar putea fi o baladă plăcută şi melancolică, dacă nu ar aborda o temă serioasă, socială şi politică. Melodia va primi de altfel şi un clip plin de încărcătură pe 15 octombrie. Premiera sa are loc la ora 06:00 a României. Artista apare pe artwork-ul acestui single cu o mască pe chip şi cu mesajul "Vote" imprimat pe mască. Mesajul principal este "nu aş putea să dorm dacă aş face lucrurile pe care le faci tu". Este o baladă de reproş cu privire la modul în care a fost administrată pandemia, cu metafore legate de imposibilitatea de a respira.

Face aluzie şi la tensiunile rasiale şi la uciderea lui George Floyd, după care s-a popularizat conceptul de "#icantbreathe". Demi Lovato face apel la natura mai bună a "comandantului", la mai multă înţelepciune şi raţiune. Artista cântă despre cei care au suferit destul şi nu au nicio vină, depre câştiguri nedrepte şi "fighting fires with flyers". Videoclipul care se va lansa în curând va include americani de toate vârstele şi rasele care se alătura unei cauze comune şi anume de a schimba sistemul pe 3 noiembrie, la alegeri.

Demi Lovato a vorbit recent cu CNN despre piesa şi mesajul său, afirmând că a dorit să îi scrie o scrisoare direct lui Trump de nenumărate ori. Ea a subliniat că nu încurajează dezbinarea americanilor, ci doar vrea ca aceştia să se implice în procesul electoral de luna viitoare.

Lovato a lansat la final de septembrie piesa "Still Have Me", care reflectă emoţiile resimţite după ce a rupt logodna cu Max Ehrich. Artista a realizat şi un hit prin colaborarea cu Marshmello din acest an, "OK Not to be OK", care a ajuns pe locul întâi în topurile Dance/Electronic Digital Song Sales. Melodia este şi un imn al sănătăţii mentale, iar Demi este un ambasador al The Mental Health Fund, care susţine organizaţiile ce oferă consiliere psihologică pe timp de pandemie.

Muziciana de 28 de ani se pregăteşte să urce pe scena Billboard Music Awards, care are loc la orele dimineţii (în România) pe 15 octombrie.