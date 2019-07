G-EAZY la Neversea 2019: "Sunteți incredibili! Te iubesc, România!" - POZE

Debutul ediției cu numărul trei a festivalului NEVERSEA a fost făcut de pe scena principală de Partydul Kiss Fm condus de Olix și Dan Fințescu, urmați de Alex Parker, Mahmut Orhan, Inna și mult așteptatul G-EAZY. Peste 55.000 de festivalieri au participat la evenimentele din perimetrul festivalului.

Artistul american G-EAZY a marcat prima sa vizită în România și s-a declarat impresionat de fanii pe care i-a găsit la Neversea. Mai mult decât atât, pentru că s-a simțit atât de bine la malul Mării Negre, artistul le-a cerut organizatorilor să îi prelungească durata show-ului.

"Este pentru prima dată când vin în România. Tot ce am auzit, înainte să ajung, au fost poveștile despre Dracula. Însă am găsit aici un public minunat și am rămas impresionat de căldura și de energia cu care m-au primit" , a declarat G-EAZY.